Halloween in casa Fiat e Peugeot

Sparatoria in una casa affittata per il party di Halloween : almeno 4 morti : L'evento era stato pubblicizzato su Instagram come una festa privata con un volantino che chiedeva agli ospiti di portarsi...

Halloween di distensione in casa Milan : Si fa festa per Halloween al Milan. Stefano Pioli è più sereno dopo l’1-0 con cui la squadra rossonera ha

La zucca - un toccasana per la salute (anche dopo Halloween) : Non dimenticatevi della zucca, una volta che Halloween sarà passato: è tanto divertente da intagliare, quanto benefica per la salute. Uno studio appena presentato alle ultime sessioni scientifiche Hypertension 2019 dell’American Heart Association, a New Orleans, dimostra che aggiungere polpa o semi di zucca a una dieta sana può aiutare a ridurre i livelli della pressione sanguigna. Per provarlo, i ricercatori hanno ...

A Casalecchio il corteo dei santi al posto delle streghe di Halloween : I bambini sfileranno con una lampada, vestiti da apostoli e martiri. L'iniziativa delle parrocchie del Comune alle porte di Bologna. Don Matteo: "Un modo per richiamare all'attenzione cosa in realtà festeggiamo il primo di novembre"

Donald Trump e Melania festeggiano Halloween alla Casa Bianca : Dolcetto o scherzetto alla Casa Bianca dove, come da tradizione, il presidente Donald Trump e la first lady Melania hanno distribuito caramelle ai bambini mascherati in vista della festa di Halloween.

Come preparare la zucca di Halloween in casa : Come preparare un zucca di Halloween in casa. Per prima cosa procuratevi un zucca tonda, senza ammaccature né macchie. Ecco Come si prepara