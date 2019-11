Grave incidente sull' A13 tra Bologna Interporto e Altedo | famiglia distrutta

Grave incidente sulla Catania Siracusa : 4 feriti : Grave incidente stradale oggi sulla Catania Siracusa. L’incidente è avvenuto tra due auto nei pressi della galleria San Fratello ad Agusta. 4 feriti

La strada di casa 2 - Grave incidente per Milena : anticipazioni trama quarta puntata 8 ottobre : Nuovo appuntamento con La strada di casa 2, la fiction a metà strada tra il giallo e il dramma familiare a tinte storiche che vede come protagonista l’attore Alessio Boni, e accanto a lui anche Sergio Rubini e Christiane Filangieri. La quarta puntata va in onda martedì 8 ottobre alle 21.25 su Rai 1. La strada di casa 2, quarta puntata martedì 8 ottobre: anticipazioni trama Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo essere stato ...

Ciclismo - il dramma di Eddy Merckx : incidente in bicicletta - ricoverato per un Grave trauma cranico : grave incidente per Eddy Merckx. Il 74enne belga ex campione di Ciclismo, come riportato dal sito del quotidiano belga Het Nieuwsblad, durante un giro in bici con amici, è caduto e si è procurato un grave trauma cranico. Ora il "Cannibale" è ricoverato all'ospedale di Dendermonde, non si trova in te

Il pugile statunitense Errol Spence si è ferito Gravemente in un incidente d’auto : Il pugile statunitense Errol Spence si è ferito gravemente in un incidente d’auto. L’incidente è avvenuto giovedì mattina a Dallas, intorno alle 3 ora locale: l’auto che stava guidando Spence, una Ferrari, è finita nella corsia opposta mentre viaggiava oltre

Incidente davanti all’asilo di Chieri - ancora Grave la piccola Emma dopo intervento di 6 ore : Restano gravi le condizioni della piccola Emma, una dei bimbi travolti da un suv all'uscita dell'asilo La casa nel bosco di Chieri, in provincia di Torino. La bambina è stata sottoposta ad un intervento durato 6 ore a seguito del trauma cranico e addominale riportato nell'urto e la sua prognosi resta riservata. Migliorano, invece, le condizioni degli altri minori coinvolti.Continua a leggere

Chieri - 5 bimbi investiti da un Suv davanti all'asilo : uno è Grave. La proprietaria : «Un fatale incidente» : Dramma in provincia di Torino. Un'auto parcheggiata in discesa ha travolto cinque bambini davanti a un asilo nido. Succede a Chieri (Torino), dove l'auto, per cause in corso di accertamento,...

Quattro persone sono morte e due sono state Gravemente ferite in un incidente stradale a Saporito (Cosenza) : Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale in provincia di Cosenza. L’incidente è avvenuto tra due auto sulla strada statale 107 vicino a Saporito, nel comune di Rende, poco dopo la mezzanotte. Repubblica

U&D - Eleonora Rocchini coinvolta in un Grave incidente stradale : Eleonora Rocchini, ex volto di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Oscar Branzani, è stata coinvolta in un grave incidente stradale nelle ultime ore. L’ex corteggiatrice si trovava in una macchina che si è schiantata contro alcuni paletti dopo essere finita fuori strada nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma secondo le prime informazioni l’auto potrebbe aver perso l’aderenza ...

Eleonora Rocchini - incidente in auto con la sorella di Oscar Branzani : non sarebbe Grave : Grande spavento per Eleonora Rocchini, volto noto al grande pubblico televisivo per il suo passato a Uomini e donne. In queste ore sulle pagine del sito web FanPage.it è stata riportata la notizia dell'incidente stradale che ha visto coinvolta Eleonora la scorsa notte a Napoli. La dinamica dell'incidente non è stata ancora ricostruita nel dettaglio, anche se sappiamo che la ragazza si trovava in macchina con Dalila Branzani, sorella del suo ...

Uomini e Donne - Grave incidente stradale per Eleonora Rocchini : come sta : Uomini e Donne, grave incidente stradale per Eleonora Rocchini e la sorella di Oscar Branzani: come stanno. “Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere” Eleonora Rocchini, Dalila Branzani e Nunzio (amico di quest’ultima) sono rimasti vittime di un grave incidente stradale avvenuto nella notte fra venerdì 27 e sabato 28 […] L'articolo Uomini e Donne, grave incidente stradale per ...

Grave incidente stradale autonomo sulla Scicli Sampieri : Grave incidente stradale oggi poco dopo le ore 13 in contrada Papazza sulla Scicli Sampieri. Grave centauro. In arrivo elisoccorso

Incidente a Mesagne - 14enne travolto dalla porta durante una partita a calcio : è Grave : Un ragazzo di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato travolto da una delle porte del campo di calcio comunale di Mesagne. Soccorso da una equipe del 118, all’adolescente è stato diagnosticato un trauma craniofacciale. Sulle dinamiche dell'Incidente in corso accertamenti della polizia.Continua a leggere