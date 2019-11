Governo | M5s contro Renzi | “Non c’è futuro per questa legislatura se qualcuno mette in

Alessandra Ghisleri su Pd e M5s : "Dureranno pochissimo - un elettore su tre non si fida di questo Governo" : Le Regionali in Umbria hanno chiarito la natura dell'alleanza Pd e M5s e non è un caso se le due forze politiche, quella fatidica domenica, sono uscite sconfitte. Anche per la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, le probabilità che il governo riesca a tenersi le poltrone sono pross

M5S difende Conte dopo "l'avviso" di Renzi : "Se messo in discussione - il Governo non ha futuro" : “I giochini di palazzo, appartenenti alla vecchia politica, non possono appartenere a questo Governo. E se qualcuno ha strane intenzioni deve sapere che non avrà mai il supporto del MoVimento. Lo vogliamo dire chiaramente: non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo, immaginando scenari futuri decisamente fantasiosi. Lo stesso vale anche se si ...

Nicola Porro smaschera Pd e M5s : "Cosa nascondono dietro le tasse etiche". Fisco - il Governo ci rovina : Pd e M5s le chiamano "tasse etiche", ma per Nicola Porro le varie Plastic tax, sugar tax e tasse sulle auto aziendali non sono altro che "l'anticamera della tirannia", fiscale e politica. Il giornalista di Mediaset e Giornale, conduttore di Quarta repubblica e autore del libro Le tasse invisibili, i

Di Maio affronta i senatori M5s : "Il Governo Conte deve andare avanti - per il nostro bene" : Luigi Di Maio correi ai ripari. La sconfitta in Umbria infatti ha creato tensioni non solo nel Pd, ma anche nei cinquestelle. I grillini cercano una soluzione dopo l'ennesima sconfitta elettorale, in vista del voto in Emilia Romagna e della tenuta del governo Conte. "Luigi Di Maio prova a rilanciare

Lilli Gruber a Piazzapulita - campane a morto per Pd e M5s : "Come vedo questo Governo" : Se anche Lilli Gruber, inguaribile progressista, suona le campane a morto per Pd e M5s, allora per i giallorossi si mette davvero male. "questo governo lo vedo assai instabile", spiega Lady Otto e mezzo ospite in studio del collega di La7 Corrado Formigli a Piazzapulita. Il problema è nel manico del

"Di Maio non è lucido e manda a picco il M5S - si riposi La nostra squadra al Governo è la selezione del peggio" : INTERVISTA 'BOMBA' AL SENATORE DEL M5S MARIO MICHELE GIARRUSSO/ "Quando c'è un capo politico deve assumersi la responsabilità politica di tutti i risultati, negativi e positivi. E dopo tutti i rovesci elettorali a cui abbiamo assistito, ultimo il 7,4% in Umbria, non so più che cosa debba accadere per dimettersi. E' ora che Luigi... Segui su affaritaliani.it

Luca Ricolfi a Piazzapulita - svelato il "golpe" di Pd e M5s : "Un Governo nato per ragioni di potere" : Altro che per "salvare l'Italia". Il politologo Luca Ricolfi, editorialista della Stampa e tra gli intellettuali più "illuminati" e meno dogmatici del mondo del centrosinistra usa parole molto dure nei confronti dell'esperimento Pd-M5s. Ospite in studio di Corrado Formigli a Piazzapulita, in un diba

**M5S : Patuanelli - ‘Di Maio assolutamente non si deve dimettere - lo ha portato al Governo’** : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “assolutamente no, Luigi Di Maio non deve dimettersi” da capo politico del Movimento 5 Stelle. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli intervenendo a Tagadà su La7. “Di Maio – sottolinea – ha portato il Movimento 5 Stelle al governo grazie al suo lavoro e lavoro di una squadra di persone. Insieme a loro ha fatto cinque anni di grande opposizione al ...

Pd-M5s - Roberto Fico : “Dialogo al Governo deve andare avanti. Le situazioni regionali sono una questione diversa” : Avanti a Roma. A livello locale si vedrà. Dal Congresso dei Radicali Italiani a Napoli il presidente della Camera, Roberto Fico. ha commentato i rapporti tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle. “Il dialogo tra il M5s e il Pd in questo momento si basa sui 29 punti programmatici e politici ed è giusto che ci sia e vada avanti perché perché in questo momento si stanno facendo delle operazioni politiche e programmatiche importanti. ...

Università : De Luca (M5S) - 'Governo nomini al più presto presidente Ersu' : Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - "Il presidente della Regione siciliana continua a perdere tempo sulla nomina del presidente dell’Ersu di Messina, l’ente di diritto allo studio universitario che nel messinese non può funzionare perché a quanto pare non si trova accordo politico. Musumeci e Lagalla spi

Governo rinnova finanziamenti a Radio Radicale - M5s in rivolta : “Diamoli ai terremoti” : Otto milioni di euro l'anno, 24 nel triennio, per finanziare Radio Radicale: sono i fondi stanziati attraverso la legge di Bilancio e che hanno fatto nascere una vera e propria rivolta del Movimento 5 Stelle che chiede di stralciare questo provvedimento dalla manovra. I 5 Stelle chiedono di impiegare quei 24 milioni per le popolazione terremotate.Continua a leggere

Marattin (IV) propone la schedatura sui social. M5S : "Mai con noi al Governo" : Levata di scudi immediata dei 5 Stelle contro la schedatura social proposta dal parlamentare renziano Luigi Marattin. "Da oggi al lavoro per una legge che obblighi chiunque apra un profilo social a farlo utilizzando un documento d'identità. Poi prendi il nickname che vuoi (perché è giusto preservare quella scelta) ma il profilo lo apri solo così".Da oggi al lavoro per una legge che obblighi chiunque apra un profilo social a farlo con un ...