Golf – WGC-HSBC Champions | McIlroy in vetta | Francesco Molinari lontano

Golf - WGC HSBC Champions 2019 : Fitzpatrick comanda su McIlroy dopo 36 buche - ottima rimonta di Francesco Molinari : Il britannico Matthew Fitzpatrick ha terminato in testa la seconda giornata del WGC HSBC Champions 2019 , con un colpo di vantaggio sull’amico nordirlandese Rory McIlroy . Sul campo par 72 dello Sheshan International Golf Club di Shanghai è in corso il primo torneo combinato di PGA Tour ed European Tour dell’anno, e il venticinquenne di Shieffield ha proseguito la sua impeccabile marcia portandosi sul -11 grazie a una carta da 67 colpi ...

Golf - Pavan e Molinari non brillano nel primo turno del WGC-HSBC Champions : in testa il cinese Li : I due Golf isti italiani non sono andati oltre il 41° e il 64° posto al termine del primo giro, rimanendo lontani dalle posizioni di vertice Inizio lento di Andrea Pavan , 41° con 71 (-1) colpi, e di Francesco Molinari , 64° con 74 (+2), nel WGC-HSBC Champions , quarto e ultimo evento del World Golf Champions hips, ossia il mini circuito mondiale i cui tornei sono secondi solo ai quattro major. Sul percorso dello Sheshan International GC (par ...

Golf - WGC-HSBC Champions 2019 : Li padrone di casa dopo il primo giro - partenza difficile per Francesco Molinari : E’ grande festa cinese dopo il primo round del WGC-HSBC Champions 2019 dopo che il padrone di casa e vero idolo della folla Haotong Li ha chiuso davanti a tutti la giornata con uno strepitoso giro in 8 colpi sotto al par. Sul campo par 72 dello Sheshan International Golf Club di Shanghai, il ventiquattrenne due volte vincitore sullo European Tour parte dunque nel migliore dei modi la campagna che potrebbe consacrarlo il primo storico ...

Golf - WGC-HSBC Champions 2019 : Francesco Molinari e Andrea Pavan sfidano i big a Shanghai : Quella dell’HSBC Champions è una storia ancora piuttosto breve, ma già degna di essere ricordata, vista la rapida scalata di questo torneo nelle gerarchie del Golf . Nato nel 2005, è entrato a far parte, alla sua quinta edizione, del quartetto di tornei del WGC (World Golf Champions hip), anche se ha avuto un riconoscimento ufficiale dal PGA Tour solo nel 2013, otto anni dopo il tour europeo. Si è sempre svolto a Shanghai , tranne che in ...

Golf - in Cina va in scena il WGC-HSBC Champions : Francesco Molinari e Andrea Pavan unici azzurri in gara : Il torneo in programma in Cina chiude il ciclo delle quattro gare stagionali del World Golf Championships, ossia il mini circuito mondiale i cui eventi sono secondi solo ai quattro major Con il WGC-HSBC Champions si conclude il ciclo delle quattro gare stagionali del World Golf Championships, ossia il mini circuito mondiale i cui eventi sono secondi solo ai quattro major. Sul percorso dello Sheshan International GC, a Shanghai in Cina (31 ...