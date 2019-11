Gol de Ligt | prima rete in Italia per il difensore olandese | Juventus in vantaggio nel

Serie A - Nicchi prova a fare chiarezza : “il braccio di De Ligt non è mai rigore - vi spiego cosa dice il reGolamento” : Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri ha parlato degli episodi dell’ultima giornata di campionato, soffermandosi sul braccio di De Ligt L’ottava giornata di Serie A non si è ancora conclusa, ma le polemiche non mancano per gli episodi avvenuti durante il week-end. In particolare quello di Juventus-Bologna, dove l’arbitro non ha sanzionato con il calcio di rigore un braccio di De Ligt. Jennifer ...

Nicchi sbotta : “De Ligt non è rigore : assurdo pensare che le reGole cambino in base alle squadre” : Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport sulle frequenze di Radio Uno Rai, sulla questione arbitri che ha sollevato non poche polemiche in questo week end “Gli arbitri stanno lavorando bene, applicando regolamenti che non piacciono a tanta gente e che anche a noi entusiasmano. ma il problema è che sono pochi gli addetti ai lavori che conoscono le ...