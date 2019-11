Giuntoli | “La squalifica? Siamo dispiaciuti ma dobbiamo guardare avanti”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Poco prima di Roma-Napoli, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dribbling, su Rai2. Sulladi Ancelotti: “maavanti. Oggi condurrà Davide. E’ una partita importante,tornare a fare punti importanti, e a far seguire alle prestazioni i punti. Finora ci hanno dato più ragione le prestazioni che i punti” C’è rabbia per la partita di mercoledì, come utilizzarla in campo? “mettere tutta l’energia positiva in campo. La Roma è forte e agguerrita, sarà una battaglia fino alla fine per il quarto posto. Speriamo che i ragazzi riversino tutta la loro rabbia in campo” Sul campionato: “In questo momento il campionato è molto difficile, anche le piccole danno filo da torcere. Ci saranno continui ribaltamenti. Bisogna cercare ...

