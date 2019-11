Giorgio Tirabassi | ricovero in terapia intensiva per l' attore di Distretto di polizia

Giorgio Tirabassi è stato operato d'urgenza dopo l'infarto : È stato operato d'urgenza e ora non è in pericolo di vita Giorgio Tirabassi, l'attore di 59 anni che ieri sera durante la presentazione del suo primo film da regista, 'Il grande salto', ha avuto un infarto. dopo un primo intervento del personale medico di Civitella Alfedena (borgo di 280 abitanti in provincia dell'Aquila, a 1.100 metri di altitudine nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo) l'attore (volto della fiction 'Distretto di ...

Chi è Maria Francesca Antonini - la moglie di Giorgio Tirabassi : Maria Francesca Antonini è la moglie di Giorgio Tirabassi, accanto all’attore da quasi trent’anni e madre dei suoi figli Filippo e Nina. La coppia è molto riservata e ha sempre vissuto la relazione lontano dai riflettori, per questo di lei si sa poco e niente. Ballerina ed esperta d’arte, Maria Francesca Antonini è legata a Giorgio da moltissimi anni. In una lunga intervista a Vieni da Me, l’attore aveva raccontato il ...

