GdS – Roma-Napoli | attuato il piano di sicurezza

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 2 novembre 2019), attuate le misure didesta sempre qualche preoccupazione dal punto di vista dell’ordine pubblico. La Gazzetta dello Sport riporta ildiche saràquesto pomeriggio, con circa 800 steward messi a disposizione dalla. Inoltre, saranno impiegati circa 1000 uomini delle forze dell’ordine. Da ieri sera – scrive la rosea – sono iniziate le operazioni di bonifica nell’area del Foro Italico. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Leggi anche:– Le ultimissime sulle formazioni, Zielinski farà da play Manolas – Accoglienza all’Olimpico tra il ricordo del gol al Barcellona ed il ‘tradimento’Bufera su Marcello Lippi – Va in vacanza e lascia la Cina al suo vice Ricorso Ancelotti – Il tecnico sarà presente in aula ma il figlio Davide è pronto ...

zazoomnews : GdS – Roma-Napoli è già spareggio Champions - #Roma-Napoli #spareggio #Champions - zazoomnews : GdS – Roma-Napoli è già spareggio Champions - #Roma-Napoli #spareggio #Champions - Solo_La_Lazio : ?? #MilanLazio, partita speciale per #Acerbi ?? -