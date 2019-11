Gazzetta | probabile formazione Roma-Napoli | Manolas pronto alla prima sfida da ex

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Tuttoper latrain programma oggi alle 15 all’Olimpico, si attende, e si spera, solo di poter vedere Carlo Ancelotti in panchina, ma intanto il mister ha studiato l’11 giusto per affrontare i giallorossi. Secondo ladello Sport la coppia d’attacco sarà formata dai due giocatori che Ancelotti ritiene più in forma in questo momento, Milik e Mertens. Scelte obbligate a centrocampo purtroppo per l’assenza forzata din: si giocherà con Insigne, Fabian Ruiz, Zielinski e Callejon. Buone notizie invece arrivano ddifesa, dove ha recuepratche èad affrontare la suada ex e aMario Rui Fonseca lancia Cetin al fianco di Smalling con Spinazzola terzino destro. Confermato Mancini in mediana con Veretout. Kluivert, pastore e Zaniolo saranno i trequartisti dietro Dzeko. L'articolo...

napolista : Gazzetta: probabile formazione #RomaNapoli, #Manolas pronto alla prima sfida da ex Nell’incertezza che possa seder… - sscalcionapoli1 : La probabile della Gazzetta: “Lozano può essere preferito a Mertens, tre ballottaggi per Ancelotti”… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: La probabile della Gazzetta: 'Lozano può essere preferito a Mertens, tre ballottaggi per Ancelotti' -