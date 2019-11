Francesco Totti e Ilary Blasi "puponi" : la foto fa impazzire il web. I fan notano la somiglianza : «Forever young». Francesco Totti e Ilary Blasi in versione "puponi" su Instagram. Sul profilo della conduttrice Mediaset è apparsa la foto dei due ringiovaniti a bambini...

Francesco Totti come non l'avete mai visto : hot yoga a 38 gradi su Instagram. E lui reagisce così : Tutti vogliono Francesco Totti. Dalla nazionale di calcio a cinque a quella di beach volley, da Celebrity Hunted ai documentari. E lui? Oltre a divertirsi giocando a calcio a otto, cerca di tenersi...

Ilary Blasi : ‘La storia con Francesco Totti sembrava destinata a finire’ : Ilary Blasi a cuore aperto parla della storia d’amore con Francesco Totti, rivelando le inevitabili difficoltà che una coppia come la loro si è trovata ad affrontare nel corso degli anni e, in un’intervista al settimanale Oggi confessa: “La vita privata è stata impegnativa: eravamo giovani e ogni Velina e ogni Letterina si metteva col calciatore. Era un binomio scontato, erano storie che poi magari duravano poco. Anche la ...

Sampdoria - Massimo Ferrero incassa il… Tapiro d’Oro : “Di Francesco non aveva più certezze. Ranieri? Me lo ha suggerito Totti” : Il presidente della Sampdoria ha ricevuto il Tapiro d’Oro per il tremendo avvio di stagione della Sampdoria Ultimo posto in classifica, una vittoria in sette partite e già un cambio di allenatore, con l’arrivo di Claudio Ranieri al posto di Eusebio Di Francesco. Alfredo Falcone/LaPresse La Sampdoria non naviga in buone acque e il presidente Ferrero ne paga le conseguenze, dovendo far fronte alla rabbia dei tifosi doriani. Il ...

«Celebrity Hunted - Caccia all'uomo» - il nuovo reality con Fedez - Francesco Totti e Claudio Santamaria : Caccia ai vip nel reality-show Celebrity Hunted - Caccia all'uomo che sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video agli inizi del 2020. Il programma, come è già stato anticipato su qualche account Instagram dei diretti interessati, vedrà fra i concorrenti Fedez, Francesco Totti, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Costantino della Gherardesca, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, lo youtuber Luis Sal. Il programma, versione italiana di ...

«Celebrity Hunted Italia» : cosa sappiamo del nuovo programma con Fedez e Francesco Totti : Lo youtuber Luis SalFedezFrancesco TottiL'attrice Diana Del BufaloL'attore Cristiano CaccamoIl conduttore Costantino Della GherardescaFrancesca Barra e Claudio SantamariaScoprire i nomi dei concorrenti di Celebrity Hunted Italia, prima versione tricolore del reality che nel Regno Unito è fra i più apprezzati del palinsesto televisivo, non è mai stato così facile. Nella giornata del 7 ottobre, i futuri protagonisti dello show hanno giustificato ...

