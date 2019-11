Forte maltempo e intensi venti sull'Italia | l'avviso emesso

Maltempo - nuovo Forte peggioramento : le regioni coinvolte dall’allerta meteo : Liguria, gran parte della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio, Puglia meridionale, versanti tirrenici-meridionali e ionici della Calabria e il settore occidentale della Sardegna le zone coinvolte dall'allerta meteo della Protezione Civile.Continua a leggere

Previsioni Meteo Napoli : disturbi instabili per molti giorni. Fasi di maltempo Forte [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Prevale ancora un ampio soleggiamento in questa prima parte di giornata, ma un cambiamento è imminente. Già nelle ore pomeridiane e soprattutto serali, arriveranno più nubi irregolari e potranno esserci anche primi addensamenti associati a qualche debole pioggia sparsa. Nel corso della sera, non è escluso anche qualche rovescio moderato. La temperatura si mantiene ancora abbastanza mite, con +21/+22°C di massima, ...

Forte maltempo a Buccheri : danni a immobili pubblici e strade : danni a immobili pubblici e strade a Buccheri. Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito ieri la provincia di Siracusa, il Comune di Buccheri fa

Ultima Domenica di Ottobre con Forte maltempo all’estremo Sud : violenti temporali su Malta e in Sicilia [LIVE] : Mentre splende il sole e il clima è mite su gran parte d’Italia, in quest’Ultima Domenica di Ottobre in cui è tornata l’ora solare, continua ad imperversare il maltempo all’estremo Sud e in modo particolare nel sud/est della Sicilia, già colpito dalla violenta alluvione delle scorse ore, e nelle isole del Canale di Sicilia, in modo particolare Malta. Forti temporali stanno colpendo proprio le acque del Canale di Sicilia, ...

Allerta Meteo - il Forte maltempo all’estremo Sud continua anche Domenica : attenzione a Malta - Lampedusa - Linosa e Pantelleria : Allerta Meteo – Mentre su quasi tutt’Italia, dall’Aspromonte in sù, splende il sole e fa anche decisamente caldo, all’estremo Sud e in modo particolare in Sicilia, continua ad imperversare il maltempo. Le temperature hanno infatti già raggiunto stamattina valori decisamente miti per il periodo, con +26°C a Napoli, Salerno e Latina, +25°C a Roma, Firenze, Pisa, La Spezia, Imperia, Empoli e Caserta, +24°C a Padova, Udine, ...

Maltempo : frane e allagamenti in Sicilia - Forte vento e voli dirottati a Catania : Continuano le operazioni di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte degli oltre 60 tecnici di Rete ferroviaria italiana e dal personale delle ditte appaltatrici, al lavoro da ieri mattina lungo le linee ferroviarie interessate dalle abbondanti piogge che continuano a cadere in Sicilia. Questa la situazione alle 11, in relazione alla disponibilità delle linee ferroviarie: linea Alcamo-Castelvetrano-Trapani, riattivata alle 10.20 ...

Forte maltempo a Scicli : detriti e strade allagate a Cava D'Aliga VIDEO : Forte maltempo a Scicli. L'unità di crisi della Protezione Civile sta compiendo in queste ore dei sopralluoghi in tutto il territorio, a Cava D'Aliga

Meteo - Forte maltempo all’estremo Sud ma sul resto dell’Italia sembra estate : temperature a ridosso dei +30°C [DATI] : Il maltempo sta mettendo in ginocchio l’estremo Sud in queste ore. In particolare, ad essere sferzate da piogge intense sono la Sicilia, la Calabria meridionale e parte della Sardegna. In queste regioni, l’allerta Meteo rimane in vigore anche domani e in Sicilia, molti Comuni hanno scelto di chiudere le scuole anche domani, sabato 26 ottobre. maltempo, Allerta rossa in Sicilia: scuole chiuse anche Sabato 26 ottobre in molti Comuni – ELENCO ...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia : anche Sabato 26 scuole chiuse e Forte maltempo : Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’Allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’Allerta così pesante, ...

Allerta Meteo - Forte maltempo in Sicilia : ipotesi scuole chiuse anche Sabato 26 Ottobre : Oggi le scuole sono chiuse in molti importanti Comuni della Sicilia come Catania, Messina, Ragusa, Modica, Agrigento, Enna, Paternò, Barcellona Pozzo di Gotto, Canicattì e centinaia di centri minori (qui l’elenco completo) a causa dell’Allerta Meteo lanciata ieri dalla protezione civile che aveva diramato l’allarme rosso (il più alto previsto dal nostro sistema di Allertamento). Il maltempo è effettivamente arrivato, e ha già ...

Forte maltempo in Sicilia : treni sospesi e disagi : Una Forte ondata di maltempo come previsto si sta abbattendo sulla Sicilia. Il vasto temporale (sistema v-shaped) di cui vi abbiamo parlato ieri sera, che aveva colpito il trapanese con tanti danni,...

Meteo : il ciclone si sposta al sud - giornata di Forte MALTEMPO : Dopo aver attraversato gran parte del centro-nord, il MALTEMPO si sta concentrando prevalentemente al sud Italia nelle ultime ore e così proseguirà sino al termine della giornata. Il vortice di...

Sicilia sotto Forte maltempo : nubifragio su Sciacca e Agrigento : Il potente temporale V-shaped che sta attraversando la Sicilia dal tardo pomeriggio sta causando innumerevoli disagi e allagamenti. Dopo l'alluvione lampo abbattutosi sul trapanese, ora è il turno...

Meteo : Forte maltempo DOMANI al sud - migliora al nord : Un vasto vortice di bassa pressione sta colpendo gran parte della penisola dove sta portando piogge diffuse e anche locali forti temporali. Le situazioni più critiche sono in Sicilia, dove si sta...