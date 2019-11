Formula 1 – Vettel consapevole dei punti deboli della Ferrari | “abbiamo capito di che

Formula 1 – Terminate le FP1 ad Austin : Verstappen davanti a Vettel - indietro Leclerc ed Hamilton [TEMPI] : Max Verstappen è risultato il più veloce delle FP1 di Austin: il pilota Red Bull ha chiuso davanti a Sebastian Vettel e all’altra Red Bull di Albon. indietro Leclerc e Hamilton La Formula 1 lascia il Messico per spostarsi negli USA in vista del Gp di Austin. Il weekend americano inizia con le consuete prove libere del venerdì che si aprono nel segno della Red Bull. Max Verstappen fa registrare il miglior tempo in pista, ...

Formula 1 – Vettel non si nasconde : “nelle nuove regole avrei preferito un nuovo motore. Austin? Difficile - ma Ferrari forte” : Sebastian Vettel mantiene i toni bassi in vista della gara di Austin: pista Difficile, ma la Ferrari può far bene. Il pilota tedesco commenta brevemente anche le nuove regole Sebastian Vettel lo conosciamo bene, non è il tipo che si lascia andare a facili entusiasmi prima della gara. In vista di Austin, il copione non cambia. Il Ferrarista attende i primi feedback dalla pista prima di poter trarre le somme in vista del weekend americano. ...

Formula 2 - Mick Schumacher a cuore aperto : “non ho un piano B oltre i motori. Vettel? Come un padre” : Il giovane pilota tedesco ha parlato del presente e del futuro, soffermandosi anche sul proprio rapporto con Vettel Mick Schumacher dimostra di avere già le idee chiare, vedendo nel proprio futuro il traguardo della Formula 1. La strada è tracciata, l’ingresso nella Ferrari Driver Academy è un ottimo biglietto da visita per il tedesco, che non smette di chiedere consigli a Sebastian Vettel per migliorare e ...

Formula 1 - a tutto Vettel : “Hamilton grande ma non paragonatelo a Schumi. Ritiro? Ecco quando deciderò” : Il tedesco ha parlato del presente e del futuro della Ferrari, soffermandosi anche su cosa deciderà di fare dopo il 2020 Una stagione piena di alti e bassi, caratterizzata da una prima parte di Mondiale complicata seguita poi da una crescita repentina e continua. La Ferrari prova a chiudere al meglio un’annata particolare, proiettandosi già al 2020 con rinnovato ottimismo, per quello che sarà un testa a testa esaltante con la ...

Formula 1 - Vettel si sbilancia : “Austin pista favorevole alla Ferrari - ma mai dare qualcosa per scontato” : Il pilota tedesco è convinto che la conformazione del circuito di Austin favorisca le Ferrari, ma non si sbilancia più di tanto La vittoria manca ormai dal Gran Premio di Singapore, quando la Ferrari piazzò la doppietta con Vettel davanti a Leclerc. Da quel momento in poi, il Cavallino ha fallito le ghiotte occasioni capitate a Sochi e Suzuka, dilapidando anche il vantaggio in rettilineo accumulato in Messico. Photo4/LaPresse Negli Stati ...

Formula 1 - Rosberg applaude i commissari : “giusto non punire Vettel per il corpo a corpo con Hamilton” : Il pilota tedesco ha analizzato il Gran Premio del Messico, soffermandosi sulla caotica partenza Il Gran Premio del Messico è andato in archivio con il successo di Lewis Hamilton e, puntualmente, Nico Rosberg non ha tradito le attese, commentando anche in questa occasione l’esito del quartultimo appuntamento del Mondiale. Photo4/LaPresse Nel suo podcast su Youtube, il tedesco ha commentato l’esito della gara, soffermandosi ...

Formula 1 – Vettel scaccia via il ragazzo del selfie : il VIDEO del gesto di stizza del ferrarista sul podio del Messico : Vettel infastidito in Messico: il VIDEO del gesto di stizza del tedesco della Ferrari nei confronti del ragazzo del selfie Secondo posto per Sebastian Vettel al Gp del Messico domenica sera, alle spalle di Lewis Hamilton. La gara messicana ha lasciato un po’ di amaro in bocca al tedesco della Ferrari che non ha nascosto tutto il suo disappunto per diversi aspetti: Vettel ha infatti vuotato fuori il sacco, ammettendo di non apprezzare ...

Formula 1 – Vettel - in Messico poca voglia di festeggiare : “che trofei di merda! Ho spinto via il ragazzo dei selfie perchè…” : Sebastian Vettel non ha nascosto il suo disappunto per alcuni dettagli delle celebrazioni post Gp del Messico: bocciati i trofei ‘di merda’ e il fastidioso ragazzo dei selfie Dopo il secondo posto nel Gp del Messico Sebastian Vettel aveva, evidentemente, poca voglia di fare festa. Il pilota tedesco si è dimostrato piuttosto critico verso alcuni aspetti legati alle celebrazioni della corsa che si è tenuta ieri presso ...

Formula 1 - Hamilton durissimo contro Vettel : “partenza folle - Seb ha cercato di buttarmi fuori” : Il pilota britannico si gode il successo ma lancia una frecciatina a Vettel, colpevole di aver cercato di buttarlo fuori pista alla partenza Lewis Hamilton vince la decima gara in stagione, lo fa in Messico precedendo Vettel e Bottas dopo una gara lunga e complicata. Niente titolo iridato però, il britannico deve infatti conquistare ancora quattro punti sul compagno di squadra prima di festeggiare, cosa che farà con molta probabilità ad ...

Formula 1 - Vettel non si nasconde : “Hamilton a velocità di crociera - in gara non siamo forti come la Mercedes” : Il tedesco ha ammesso la superiorità della Mercedes in gara, sottolineando come la Ferrari debba ancora migliorare per ridurre il gap dalle Frecce d’Argento Sebastian Vettel si prende il secondo posto in Messico ma non risparmia alcune critiche costruttive alla Ferrari, apparsa ancora una volta in ritardo rispetto alla Mercedes. photo4/Lapresse Il tedesco ha analizzato quanto accaduto in pista oggi, soffermandosi sulla velocità di ...

Formula 1 - Leclerc fa mea culpa e ‘invidia’ Vettel : “non sono al livello di Seb in determinate situazioni” : Il monegasco ha commentato la sua gara, soffermandosi sui problemi emersi sulla propria Ferrari durante il Gran Premio Non è riuscito a capitalizzare al massimo la pole position Charles Leclerc, chiudendo il Gran Premio del Messico in quarta posizione per colpa di una strategia sbagliata. Photo4/LaPresse Deluso nel post gara il pilota monegasco, che ha fatto anche mea culpa ai microfoni di Sky Sport: “sono stato contento della prima ...

Formula 1 – Hamilton si toglie un peso - Vettel si arrende e Bottas sorride : le parole dei top-3 nel parco chiuso in Messico : Sensazioni leggermente contrastanti nel parco chiuso tra i primi tre classificati del Gran Premio del Messico, piloti Mercedes più felici rispetto a Vettel Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Messico, il pilota della Mercedes taglia per primo il traguardo e si avvicina al sesto titolo mondiale, sfuggito oggi solo per il terzo posto di Bottas, classificatosi dietro Sebastian Vettel. Un risultato esaltante per il britannico, intervenuto ...

Formula 1 – Binotto duro su Verstappen : “ha infranto il regolamento! Vettel e Leclerc hanno rallentato” : Mattia Binotto si esprime duramente dopo le qualifiche del Gp del Messico in merito al mancato rallentamento di Max Verstappen dopo l’incidente di Bottas: il pilota Red Bull ha infranto le regole Doppia bandiera gialla dopo l’incidente di Bottas, ma Max Vertappen non rallenta (a differenza di tutti i suoi colleghi) e conferma la sua pole position. Episodio che farà sicuramente discutere, vista la volontarietà del gesto che va ...

Formula 1 – Verstappen raggiante - Leclerc si rammarica - Vettel in fiducia : le parole dei piloti dopo le qualifiche in Messico : Max Verstappen contento per la pole position, Leclerc si rammarica per l’errore all’ultimo giro, Vettel in fiducia: le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp del Messico Max Verstappen ottiene la seconda pole position della sua carriera al termine delle qualifiche del Gp del Messico. Il pilota olandese firma il nuovo record della pista e si piazza davanti a Leclerc e Vettel in un finale ‘rovinato’ dalla ...