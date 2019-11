Formula 1 – Perez salta l’operazione del peso in Texas | pensantissima penalizzazione per

Fonte : sportfair

(Di sabato 2 novembre 2019) Sergiopenalizzato per averto l’operazione del: il messicano partirà dalla pitlane al Gp degli Stati Uniti Brutta batosta per la Racing Point: al termine delle seconde prove libere del Gp degli Stati Uniti è arrivata una durissima comunicazione da parte degli Steward che riguarda Sergio. Il pilota messicano è stato penalizzato per averto le operazioni deldurante le Fp2 di Austin:non si è fermato, procedendo verso il suo box per un pit stop. Il messicano sarà dunque costretto a partire domani dalla pitlane.L'articolo1 –l’operazione delinper il messicano SPORTFAIR.

dinoadduci : F1, Perez salta il peso. Partirà dalla pit lane - f1_news24IT : F1, Perez salta il peso. Partirà dalla pit lane - Luca_Zunino : #F1 #austingp. Inizia nel peggiore dei modi la parte clou del weekend di Sergio Perez ad #Austin. Il pilota della… -