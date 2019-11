Formula 1 – Bottas si esalta | Vettel recrimina e Verstappen si accontenta | le parole dei

Formula 1 – Bottas resiste - 4 punti dividono Hamilton dal 6° titolo : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il britannico vince in Messico e allunga su Bottas, al britannico mancano quattro punti per laurearsi campione del mondo Mancano solo quattro punti a Lewis Hamilton per laurearsi campione del mondo per la sesta volta, Valtteri Bottas allunga la contesa ad Austin, piazzandosi terzo in Messico dietro il compagno di squadra e Sebastian Vettel. Solo una questione di tempo per il driver di Stevenage, autentico protagonista oggi in una gara ...

Formula 1 – Hamilton si toglie un peso - Vettel si arrende e Bottas sorride : le parole dei top-3 nel parco chiuso in Messico : Sensazioni leggermente contrastanti nel parco chiuso tra i primi tre classificati del Gran Premio del Messico, piloti Mercedes più felici rispetto a Vettel Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Messico, il pilota della Mercedes taglia per primo il traguardo e si avvicina al sesto titolo mondiale, sfuggito oggi solo per il terzo posto di Bottas, classificatosi dietro Sebastian Vettel. Un risultato esaltante per il britannico, intervenuto ...

Formula 1 – Bottas svela la dinamica del suo incidente : “volevo fare la pole - vi spiego perchè ho perso il controllo” : Valtteri Bottas spiega le dinamiche dell’incidente avuto nel Q3 delle qualifiche del Gp del Messico: il pilota Mercedes svela di essere slittato su della polvere dopo aver preso male una curva Qualifiche del Gp del Messico amare per Valtteri Bottas. Il pilota Mercedes, nel tentativo di fare la pole nel Q3, è finito contro il muro uscendone fortunatamente illeso. Nel post gara Bottas ha spiegato così le dinamiche dell’incidente: ...

Formula 1 – Verstappen punito dalla FIA per non aver rallentato dopo il crash di Bottas : 3 posizioni di penalità in griglia : La FIA ha deciso di punire Max Verstappen per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla dopo l’incidente di Bottas: il pilota Red Bull ha ricevuto 3 posizioni di penalità in griglia Nessun accenno di investigazione durante la gara ma, a motori spenti e con ‘colpevole’ ritardo, la FIA ha deciso di porre Max Verstappen ‘under investigation’, prendendo in esame il suo comportamento in merito alle ...

Formula 1 – Verstappen sotto investigazione FIA - ma ironizza : “ho visto l’incidente di Bottas… potrei non aver rallentato” : Max Verstappen non rallenta dopo la doppia bandiera gialla esposta in seguito all’incidente di Bottas: la FIA lo pone sotto investigazione ma il pilota olandese sorride “Mi sono accorto dell’incidente di Valtteri, ma non sembra proprio che io abbia alzato il piede“, in conferenza stampa (con un leggero sorriso) si è espresso così Max Vertappen in merito a chi gli ha chiesto del suo comportamento nelle fasi conclusive delle ...

Formula 1 – Incidente Bottas e bandiera gialla - ma Verstappen la ignora e fa la pole : rischia una dura penalizzazione : Max Verstappen non rallenta davanti ad una doppia bandiera gialla per l’Incidente di Bottas e fa la pole in Messico: il pilota Red Bull rischia una pesante penalizzazione Ci risiamo. Max Verstappen ha fatto nuovamente il fenomeno, ma la sua prestazione rischia di essere cancellata da un suo pessimo comportamento. Il pilota della Red Bull ha raccolto la sua seconda pole position in carriera piazzandosi davanti a tutti nel Gp del ...

Formula 1 – Brutto incidente per Valtteri Bottas : perde la gomma sinistra - la monoposto si schianta contro il muro [VIDEO] : Brutto incidente nel finale delle qualifiche per Valtteri Bottas: il pilota Mercedes finisce contro il muro a tutta velocità nell’ultimo giro Momenti di paura nel finale delle qualifiche del Gp del Messico a causa di un Brutto incidente che ha visto Valtteri Bottas protagonista nel finale della sessione. Nell’ultimo giro utile, il pilota finlandese è finito contro il muro poco prima del traguardo. Lanciato a tutta velocità, ...

Formula 1 - Bottas non si arrende : “Ferrari e Red Bull sembrano più forti - ma abbiamo margini di miglioramento” : Il finlandese ha analizzato la prima giornata di libere in Messico, esprimendo il proprio punto di vista Nella combinata dei tempi che comprende la prima e la seconda sessione di prove libere, Valtteri Bottas è riuscito a piazzarsi davanti a Lewis Hamilton, nonostante il primo posto del britannico nelle FP1. photo4/Lapresse Il finlandese è migliorato poi nel pomeriggio, incassando buone sensazioni che lo rendono ottimista in vista di ...

Formula 1 - Hamilton esalta Bottas : “non c’è una coppia migliore della nostra - il nostro approccio funziona” : Il pilota britannico ha esaltato il compagno di squadra, sottolineando come sia sempre più veloce ogni anno di più Il titolo Costruttori è già in tasca, per quello piloti bisognerà attendere per capire chi se lo metterà in tasca tra Hamilton e Bottas. Il britannico è certamente favorito, basterà conquistare 14 punti più del compagno in Messico per festeggiare il sesto Mondiale in carriera, andando a meno uno da Michael ...

Formula 1 - la rivelazione di Bottas dopo la vittoria di Suzuka : “ho usato un vecchio telaio di Hamilton” : Il pilota finlandese ha rivelato di aver utilizzato un telaio vecchio di Hamilton a Suzuka, con cui si è trovato subito a suo agio Piccolo retroscena per Valtteri Bottas a Suzuka, rivelato proprio dal pilota finlandese al termine del Gran Premio vinto davanti a Sebastian Vettel e al compagno di squadra Hamilton. Photo4/LaPresse Il driver di Nastola ha reso noto ai microfoni di C More di aver cambiato il proprio telaio per la gara ...

Formula 1 – Bottas ed Hamilton si prendono gioco di Vettel in conferenza stampa a Suzuka : “stai mentendo” [VIDEO] : Sebastian Vettel per nulla preoccupato di una possibile penalizzazione al Gp di Suzuka per partenza anticipata: Hamilton se la ride in conferenza stampa Gara amara, ieri a Suzuka, per Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari è stato protagonista di una pessima partenza al Gp del Giappone, dalla pole position, che gli è costata carissima e lo ha costretto ad accontentarsi del terzo posto finale, alle spalle dei piloti Mercedes Bottas ed ...

Formula 1 - Bottas mette le cose in chiaro : “non approccio mai le gare pensando di non poter vincere” : Il vincitore del Gran Premio del Giappone ha espresso le proprie sensazioni nel post gara, esaltando il lavoro della Mercedes Un po’ a sorpresa, Valtteri Bottas vince il Gran Premio del Giappone, sfruttando l’ottima partenza e capitalizzando al meglio il vantaggio ottenuto alla prima curva. Photo4/LaPresse Il finlandese centra la prestazione perfetta, rosicchiando qualche punto in classifica a Lewis Hamilton e contribuendo alla ...

Diretta Formula 1/ Bottas ha vinto gara GP Giappone! Ferrari spreca - Vettel secondo : Diretta Formula 1: Bottas ha vinto gara Gp Giappone 2019! Ferrari spreca: Vettel secondo, poi Hamilton. Cronaca e ordine d'arrivo a Suzuka, oggi 13 ottobre.

Formula 1 – Bottas euforico - Vettel arrabbiato e Hamilton di poche parole : le parole dei top-3 nel parco chiuso di Suzuka : Le sensazioni dei primi tre classificati dopo il Gran Premio del Giappone, vinto da Valtteri Bottas davanti a Vettel e Hamilton La Mercedes è campione del mondo Costruttori per la sesta volta consecutiva, è questo il risultato che balza più agli occhi dopo il Gran Premio del Giappone, vinto da Valtteri Bottas davanti a Vettel e Hamilton. Una gara strana, partita con l’errore della Ferrari in partenza e proseguita con l’ottimo ...