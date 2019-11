Fonseca | “Abbiamo risentito del rigore sbagliato | ma poi abbiamo controllato la partita”

Roma-Napoli - Fonseca si gode il successo : “abbiamo meritato - ma non è facile giocare ogni 3 giorni” : L’allenatore giallorosso si complimenta con i propri giocatori per i tre punti ottenuti contro il Milan, soffermandosi poi su singoli Dopo due pareggi consecutivi, la Roma torna a vincere stendendo all’Olimpico il Milan, battuto 2-1 con i gol di Dzeko e Zaniolo. I giallorossi non lasciano scampo ai propri avversari, salendo in classifica e avvicinandosi al Napoli. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Gioia e soddisfazione per Paulo ...