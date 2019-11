Fisco | estratti conto delle carte di credito dovranno essere comunicati all’Agenzia delle

Fonte : fanpage

(Di sabato 2 novembre 2019) Si tratta di una proposta della Commissione europea per i contrastare le frodi transfrontaliere per quanto riguarda l'Iva nel commercio sul web: Glidial, in modo da creare una banca dati che l'AgenziaEntrate potrà controllare per verificare i rischi di evasione.

LCastelvolturno : Gli operatori delle carte di credito dovranno comunicare tutti gli estratti conto alle autorità tributarie: raffica… - Alessan84860012 : RT @ItaliaOggi: Estratti conto delle carte di credito al fisco - matteomigoni : RT @ItaliaOggi: Estratti conto delle carte di credito al fisco -