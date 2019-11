Fiorentina | Commisso scatenato | il futuro di Chiesa ed i progetti per centro sportivo e

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) “Il rinnovo di contratto di? Per il suo rinnovo, come per quello di altri giocatori, ne parliamo. Puo’ darsi che lo faremo, puo’ darsi che non lo faremo. Il nostro lavoro e’ parlare, guardare, sentire e poi portare a termine le cose”. Sono le dichiarazioni del presidente e proprietario della, Rocco, nel corso di una conferenza stampa che è andata in scena al Franchi. “Non ci siamo ancora seduti in vista del mercato di gennaio ma l’intenzione di fare qualcosa c’e’. Unapiu’ italiana? Vogliamo esserlo. Il nostro, se me lo faranno fare, credo che ci aiutera’ a portare piu’ giovani del nostro settore giovanile in prima squadra. Non so quanto ci metteremo ma l’intenzione c’e’. Montella? Tutti possono fare le critiche, io l’ho confermato ...

acffiorentina : ???? 'Oh, Fiorentinaaa..' ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina #Commisso - SimonVannini : RT @SimonVannini: ?? Un solo obiettivo nei prossimi anni per la Fiorentina di Rocco Commisso: TERZO SCUDETTO 'Like' se ci credi. 'RT' se ci… - CalcioNews24 : Nuovo stadio Fiorentina, Commisso: «Franchi? Non so cosa succederà» -