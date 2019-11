Film italiani del weekend del 2 e 3 novembre 2019 | Il giorno più bello del mondo miglior

Netflix e Mediaset annunciano partnership per realizzare Film italiani : Netflix e Mediaset annunciano la prima partnership per realizzare una serie di film italiani che potranno essere apprezzati dal pubblico di tutto il mondo. Questa partnership rappresenta una novità nel suo genere, in quanto unisce le forze di un servizio di intrattenimento via internet ed un gruppo televisivo leader in Italia. Netflix e Mediaset selezioneranno e investiranno congiuntamente in una serie di film in lingua italiana, ...

Roma Film Festival 2019 programma italiano : Il ladro dei giorni e Santa subito Film italiani in concorso - Tornare di Cristina Comencini il film di chiusura : Roma film Festival 2019: Due italiani in concorso, Franca Valeri incontra il pubblico Questa mattina è stato presentato il programma della 14a edizione del Roma film Festival 2019, la Festa del Cinema ...

Vivere - Film con Micaela Ramazzotti. I vizi degli italiani direttamente sul grande schermo : Susi si innamora di Luca e interrompe la carriera di ballerina per dare alla luce Lucilla. Tutto questo è successo prima, nella pellicola dell’Archibugi c’è spazio solo per le debolezze e passioni umane. Vivere, film con Micaela Ramazzotti mette al centro le infelicità quotidiane della coppia e della nostra comunità. Micaela Ramazzotti è Susi, mentre Luca, interpretato da Adriano Giannini è un giornalista fallito e cerca nelle donne la ...

Un Film dei Depeche Mode nei cinema italiani a novembre : info e biglietti in prevendita : Il film dei Depeche Mode sta per arrivare nei cinema. Il tour che il gruppo ha portato in giro per il mondo sarà proiettato sul grande schermo a cominciare dal mese di novembre, nelle date del 21 e del 22. Il film sarà distribuito da Nexo Digital, con biglietti in prevendita che saranno messi a disposizione sulle piattaforme abilitate, oltre a essere disponibili al botteghino nei giorni di proiezione del film. La regia del film concerto ...

I 5 Film italiani che potrebbero andare agli Oscar 2020 : Sono stati annunciati in queste ore i cinque film in lizza per rappresentare l’Italia alla prossima edizione dei premi Oscar. Come ogni anno le produzioni delle pellicole uscire nei 12 mesi precedenti potevano presentare la propria candidatura sperando nell’occasione di arrivare a Hollywood. A fronte dei 21 titoli dell’anno scorso, l’Anica ha reso noto che quest’anno solo cinque film, tra tutti quelli usciti fra il 1º ottobre 2018 e il 30 ...

Oscar 2020 - i 5 Film italiani candidati : 14.25 Chiuse le candidature per i 5 film che intendono rappresentare l'Italia alla 92esima edizione dei Premi Oscar. Sono 'Martin Eden' di Pietro Marcello, La paranza dei bambini' di Claudio Giovannesi, 'Il primo re' di Matteo Rovere, 'Il traditore' di Marco Bellocchio e 'Il vizio della speranza' di Edoardo De Angelis. Entro il 1 ottobre l'Anica ne sceglierà uno da proporre. Il 13 gennaio si saprà se il film proposto da Anica sarà in ...