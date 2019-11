Fiamme nella notte di Posillipo | brucia appartamento in un parco privato | morto 69enne

La Barbuta - Fiamme nella baraccopoli : Roma – Intorno alle 8:30 stamattina è scoppiato un incendio presso la baraccopoli La Barbuta. Hanno preso fuoco alcuni rifiuti abbandonati nell’area tra il VII Municipio di Roma e il Comune di Ciampino. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti in via Giovanni Ciampini per domare le fiamme. Non c’è stato alcun ferito né intossicato dai fumi sprigionati. Non si registrano danni. Gli agenti del Commissariato Tuscolano si ...