“Favolose!” Ilary Blasi e la sorella Melory | la foto a sorpresa manda in tilt

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 2 novembre 2019) Compleanno a tema The Great Gatsby per. Ladiha compiuto 30 anni e per questo bel traguardo la conduttrice ha pubblicato unadal passato che le ritrae da bambine. “Sembravano così lontani eppure anche tu sei arrivata a 30 ma rimarrai per sempre la piccola di casa…..tanti augurimia e che la vita ti sorrida”, ha scrittonella captino dello scatto. Biondissime e già bellissime, le sorelleposano sorridenti al mare e, come era prevedibile, lo scatto è stato commentato da tantissimi fan della conduttrice. “Avere unaè il regalo più bello … da piccole non era così …ma col passare degli anni la differenza di età si sente molto meno e mi sento molto molto fortunata”, “Dolcissima. Auguri a tua”, “Bellissime già da bambine”, si legge. “Ti voglio bene”, ha rispostoaggiungendo due ...