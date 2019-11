Fake news sul web | per la Commissione Ue l’allarme resta alto

Fake news - l’inventore della app che le combatte : “Così cambieremo l’infrastruttura di Internet” : Le Fake News sono insidiosissime, ma si possono disinnescare. Sono sfruttate dalla pubblicità, dalle multinazionali e persino dalla politica. Ma come in un film di fantascienza l’intelligenza artificiale ci salverà, perché grazie ai suoi complessi algoritmi saremo capaci di distinguere il vero dal falso. Ne è convinto Dhruv Ghulati, numero uno di Factmata, società da lui fondata insieme a due professori delle università di Sheffield e UCL, ...

La Russia diffonde Fake news anche in Africa : (foto: Getty Images) Le campagne di disinformazione russe non sono solo un problema dell’occidente: nelle ultime ore Facebook ha reso noto di aver eliminato 66 account, 83 pagine, 11 gruppi e 12 profili su Instagram che erano stati utilizzati per diffondere fake news in otto paesi Africani, tra i quali Libia e Sudan. Alcuni di questi erano gestiti da persone di nazionalità Africana, mentre altri erano stati rinominati in modo da sembrare ...

Dall’autismo colpa dei vaccini ai migranti che infettano : ?le Fake news più gettonate : Mediamente il 60% delle persone condividerebbe la fake news proposta anche se solo poco più della metà la ritiene veritiera.Dallo studio emerge che iI 92,4% delle notizie false rilevate appartiene all'ambito dei vaccini.

Salute - allarme Fake news : il 90% riguarda i vaccini : Una ‘fake news’ in sanità “fa danni enormi” con “costi sociali ed economici altissimi” e a correre il maggior rischio di “condivisione e percezione di veridicità” sono le bufale sui vaccini. E’ quanto ha rilevato il progetto di ricerca ‘Impatto delle fake news in ambito sanitario’ presentato a Roma e finanziato dal ministero della Salute, condotto dal Ceis-Eehta (Economic ...

Facebook si prepara a combattere le Fake news in occasione delle elezioni USA 2020 : Con i suoi oltre 2 miliardi di utenti attivi, Facebook rende estremamente semplice la diffusione di fake news. Quanto avvenuto durante le elezioni presidenziali americane del 2016, è ancora ben presente nelle menti dei responsabili Facebook. Notizie false, vere e proprie compagne di disinformazione studiate ad hoc per screditare gli avversari politici, inefficienza dell'algoritmo deputato alla selezione delle Notizie, pubblicità ingannevoli, ...

I social network potrebbero fare molto di più per contrastare le Fake news : (foto: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Circa un anno fa Twitter, Facebook, Microsoft, Google, alcune associazioni di categoria e altre grandi società del settore del tech hanno sottoscritto il cosiddetto codice di condotta dell’Unione europea col quale si impegnavano ad autoregolarsi per contrastare le fake news sulle loro piattaforme proprietarie. Cos’è cambiato, da allora? La risposta è contenuta nei report ...

Le regole d’oro per contrastare le Fake news sui vaccini : (immagine: Getty Images) Va bene lo studio del fenomeno e la ricerca delle cause che hanno condotto alla crisi delle vaccinazioni, ma andando oltre la teoria cosa si può fare per mettere un freno alle bufale dei NoVax e ripristinare il senso di fiducia nella scienza e nelle istituzioni? Se lo è chiesto un team di ricercatori australiani, che ha pensato di rivolgere la stessa domanda a chi tutti i giorni cerca di fare corretta informazione online ...

Fake news - il primo programma tv dedicato alle bufale : da mercoledì su Nove “FAKE – La fabbrica delle notizie” : Fake news, debunking, fact-checking. Le sfide del giornalismo contemporaneo sono riassunte da queste tre parole. È sempre più fondamentale l’attività degli “smascheratori” di bufale, che operano con autorevolezza al controllo di fonti, notizie e fatti. Su Nove di Discovery Italia arriva il primo programma tv dedicato integralmente al tema: “Fake – La fabbrica delle notizie” vuole offrire strumenti di interpretazione comuni in grado ...

Elezioni Usa 2020 - Facebook promette più impegno su hacker e Fake news : Il social in blu lancia uno strumento di sicurezza che si chiama Protect e monitora i profili dei candidati e del loro staff che potrebbero essere vittima di hacker o di attacchi degli oppositori stranieri

Se un politico posta una Fake news - ora Facebook ti avverte : immagine: Pixabay Facebook ha rilasciato una serie di strumenti per migliorare la propria lotta alla diffusione della disinformazione sulla piattaforma. Recentemente il social network di Menlo Park aveva deciso di esonerare i politici dal fact-checking dei loro post lasciando così il compito agli utenti di verificare la veridicità delle notizie pubblicate. Con le modifiche appena annunciate, Facebook ha deciso non punire i politici che ...

Facebook vuole farsi trovare pronta alle elezioni del 2020 e dichiara guerra alle Fake news : Facebook ha annunciato il lancio di una nuova serie di strumenti e modifiche delle regole del social network in vista delle elezioni politiche del 2020 L'articolo Facebook vuole farsi trovare pronta alle elezioni del 2020 e dichiara guerra alle fake news proviene da TuttoAndroid.

Foto virali - Fake news - sangue e storia : se dopo 50 anni Estudiantes-Milan è lo spaghetti western del calcio moderno : L’immagine di Nestor Combin, sfigurato dalle botte ricevute durante la finale intercontinentale Estudiantes-Milan, fece subito il giro del mondo. Da tre anni in Argentina i militari avevano preso con Juan Carlos Ongania il potere e non volevano farsi vedere come quelli brutti, cattivi e perdenti. Servivano dei colpevoli, ne troveranno tre che finiranno per un mese in carcere. La partita, giocata alla Bombonera il 22 ottobre di cinquant’anni fa, ...

È una Fake news il duetto tra Adele e Nicki Minaj - la rapper ha trollato tutti con uno scherzo : Non c'è alcun duetto tra Adele e Nicki Minaj, come quest'ultima aveva invece lasciato intendere durante un'intervista in un programma televisivo. Nulla più che una battuta, uno scherzo, che però ha fatto il giro della rete in poche ore con notizie che annunciavano con grande entusiasmo la nuova e del tutto inedita partnership tra la diva inglese delle ballate struggenti e la giunonica rapper. Le due non hanno inciso alcuna collaborazione, ...

Salute : nasce piattaforma digitale contro le Fake news : Vincere la sfida sempre più insidiosa delle fake news nella Salute, fenomeno esploso con l’enorme diffusione della comunicazione digitale, sfruttando proprio le infinite potenzialità delle tecnologie digitali. Questo l’obiettivo che si pongono le associazioni di pazienti italiane, da raggiungere attraverso un’innovativa piattaforma digital, che sarà implementata e sostenuta da Novartis, in grado di veicolare informazioni medico ...