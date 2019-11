F1 | Risultato FP3 GP Usa 2019 | Verstappen e Vettel vicinissimi | Charles Leclerc fermo per

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) Maxsi conferma in grande spolvero ad Austin e si aggiudica la terza sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il talentuoso olandese classe 1997 ha firmato il miglior tempo del turno nella simulazione di qualifica con gomme morbide in 1’33″305 mettendo in evidenza un ottimo feeling con la Red Bull sul tracciato texano. Il figlio di Jos ha preceduto di 218 millesimi il tedesco Sebastian, protagonista di una sessione molto pulita ed incoraggiante in vista delle qualifiche. Il nativo di Heppenheim ha sfruttato la potenza del motore Ferrari per fare la differenza nel secondo settore dovendo però pagare dazio almeno per il momento nei tratti più guidati della pista rispetto alla Red Bull. La McLaren di Lando Norris è stata la grande rivelazione delle FP3 inserendosi ...

