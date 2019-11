F1 | GP Usa 2019 | orario d’inizio qualifiche e come vederle in tv

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) Oggi sabato 2 novembre si disputano ledel GP degli USA, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Si preannuncia una giornata di fuoco, battaglia totale per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domenica. Le prove libere del venerdì hanno già dato i primi segnali e delineato un po’ i valori in campo masempre tutto può cambiare nel time attack che andrà in scena nella prima serata italiana (a partire dalle ore 22.00). La Ferrari ha tutte le carte in regola per conquistare la pole position, le Rosse sono scattate al palo nelle ultime sei occasioni e vogliono ripetersi anche in Texas: Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono pronti per andare a caccia della gloria. Le vetture di Maranello dovrannosempre battagliare con le Mercedes, Lewis Hamilton proverà a partire il più avanti possibile ...

fattoquotidiano : M5s, Buffagni: “A chi usa il Movimento come un taxi dobbiamo dire di andare a quel paese” - fattoquotidiano : Fca-Psa, l’esperto: “Inevitabili tagli a impianti e occupazione. Ma i francesi portano a casa presenza in Usa e Fia… - Agenzia_Ansa : Approvate le procedure per l'#impeachment di #Trump. L'ira del presidente #Usa: 'La più grande caccia alle streghe… -