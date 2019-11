Evasione | ecco come la Francia ha aumentato il recupero del 40% | nuova polizia fiscale

Entra in vigore il Decreto fiscale : ecco le misure - dalla lotta al contante al piano anti-Evasione : Ieri è Entrato in vigore, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge fiscale n. 124. Nel testo non ci sono molte misure chiave della manovra del governo giallorosso, che saranno contenute nella Legge di bilancio 2020, ma è presente la stretta sul contante, l'inasprimento delle pene per gli evasori e l'incentivo al pagamento elettronico.Continua a leggere

Decreto fiscale - ecco le novità antiEvasione e quando entreranno in vigore. Da luglio le sanzioni per chi non accetta il bancomat : Molti provvedimenti attuativi da approvare e molti rinvii al prossimo anno. Il Decreto fiscale, pubblicato sabato in Gazzetta ufficiale, è in vigore già da oggi. Ma la maggior parte delle norme di contrasto all’evasione inserite nel provvedimento avrà bisogno di tempo per essere effettivamente operativa. A scattare subito, su questo fronte, sono di fatto solo la stretta sugli operatori del gioco legale non in regola con le tasse e quella ...

Evasione fiscale - ecco le nuove soglie di punibilità e l’aumento delle pene. Si applicano dalle dichiarazioni dei redditi 2020 : Le nuove norme che prevedono il carcere per chi evade più di 100mila euro si applicheranno a partire dalle dichiarazioni dei redditi del 2020. E non riguarderanno solo la frode: le modifiche inserite nel decreto Fisco – rinviandone però l’entrata in vigore a dopo il passaggio parlamentare e la conversione in legge – riguardano soglie e previsioni di pena per tutte le fattispecie di reati fiscali. La stretta ricalca in gran ...

Ecco come cambiano le misure su bonus - partite Iva - pagamenti - Evasione fiscale : Intesa di massima nella maggioranza di governo sulle correzioni alla manovra. Sanzioni solo da luglio per commercianti e artigiani senza il Pos, prima il taglio delle commissioni. Rinviato di sei mesi il taglio del tetto all’uso del contante. Si allenta la stretta sulle partite Iva fino a 65 mila euro, salta il vincolo del regime analitico. La web tax fuori dal decreto, se ne riparla nella legge di Bilancio

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Ottobre : Le mappe di Evasione e corruzione. Ecco chi ci ruba 170 miliardi di euro all’anno : Dossier Dai grandi ai (tanti) piccoli: la mappa dell’evasione fiscale Nel mirino – Il nero supera 109 miliardi di euro all’anno. Autonomi e imprese sono quelli con la maggiore propensione a non versare di Luciano Cerasa Tutti fuori di Marco Travaglio Anche Raffaele Cantone, presidente uscente dell’Anac, paga il suo tributo al mantra del momento: “Non è con le manette che si vince l’evasione, così come la corruzione”. Se fosse vero, ...

Frodi carburanti - mercato illegale da 6 miliardi che azzoppa gli imprenditori onesti. Ecco il piano antiEvasione Iva messo in campo dal governo : Ci sono sei miliardi di ragioni se tra le priorità nella lotta all’evasione fiscale in questa manovra economica il governo ha indicato la lotta alle Frodi sui carburanti. Le ultime stime sul fenomeno dicono che dal 10 al 20% del prodotto movimentato in Italia corra ormai sul mercato illegale e parallelo, sottraendo all’Erario 6 miliardi, in buona parte attraverso Frodi sull’Iva. Il giro d’affari è vorticoso e le organizzazioni che si sono ...

Manovra - dal taglio degli sconti fiscali alla lotta all’Evasione : ecco i piani per le coperture : Ipotesi taglio selettivo degli sconti fiscali e clausola per blindare il piano anti evasione. Tensioni nella maggioranza. Renzi: Iva ridotta sui pannolini ma solo a costo zero