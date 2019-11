Etiopia | 78 morti in proteste antigovernative | lo scontro tra Abiy Ahmed | premier Nobel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) Settantotto: è il bilancio ufficiale delleche da una settimana infiammano l’, in particolare l’Oromia, regione dell’etnia maggioritaria, vittima per tanti anni di emarginazione. 409 manifestanti sono stati arrestati con l’accusa di fomentare la rivolta, ma – secondo le dichiarazioni della portavoce del governo Billene Seyoum – le indagini proseguono e potrebbero portare a ulteriori fermi. Le violenze etniche non sono una novità ine non sono cessate con l’arrivo al potere di, il primo oromo dopo tanti anni di potere tigrino. Anzi: il numero di sfollati interni è cresciuto a tal punto da superare in termini numerici gli altri paesi. Le manifestazioni contro il, neoassegnatario del premioper la pace 2019, erano iniziate il 23 ottobre, quando l’attivista Jawar Mohammed aveva pubblicato un post su Facebook nel quale accusava le ...

