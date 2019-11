Emilia Romagna | Bonaccini | “Salvini dice che viene a liberarla? Così offende cittadini

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani codice giallo per pioggia e vento : “Per la giornata di domenica 3 novembre si prevedono precipitazioni intense sui rilievi, anche a carattere di temporale organizzato, in particolare nella prima parte della giornata sui rilievi centro-occidentali e pianura Piacentino-Parmense. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a spostarsi verso i rilievi orientali ed ad attenuarsi. E’ prevista anche una ventilazione sostenuta da sud-ovest sui crinali appenninici con ...

Salvini e Borgonzoni - "flussi elettorali alla mano". Retroscena : chi deciderà la vittoria in Emilia Romagna : La campagna elettorale di Matteo Salvini in Emilia Romagna è cominciata ufficiosamente giovedì sera a Parma, accanto alla candidata governatrice Lucia Borgonzoni. Ma l'appuntamento-clou, l'inizio dell'operazione spallata, è fissato per il 14 novembre al PalaDozza: capienza 7.000 persone, un pienone

In Emilia Romagna l'alleanza giallorossa non decolla (per ora) : Allearsi in Emilia Romagna, per gli azionisti di maggioranza del governo, potrebbe essere l'unica, residuale speranza per frenare l'onda della destra. Questo, almeno, a dare un'occhiata ai sondaggi, concordi nel descrivere - dopo il voto in Umbria - una crescita del centrodestra - con Lega e Fratelli d'Italia in testa - e una brusca frenata del centrosinistra. Secondo la supermedia elaborata da Youtrend per AGI la Lega è primo partito ...

Salvini e il voto in Emilia-Romagna : almeno due «blitz» a settimana : Il leader leghista vuole il pienone per il 14 novembre al PalaDozza, il tempio del basket bolognese: «Dobbiamo liberare la Regione»

Elezioni Emilia Romagna - Di Maio dal Marocco : "Basta parlare di coalizioni M5S-Pd!" : ...

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : per Affari Italiani centrodestra avanti : Archiviate le elezioni regionali in Umbria, presto arriverà il momento di quelle in Emilia Romagna. La data da cerchiare in rosso è quella del 26 gennaio 2020. Si tratterà di un passaggio cruciale per la politica italiana, considerando che si tratterà di verificare se davvero sono reali gli attuali scenari che mettono quantomeno in discussione la leadership del centrosinistra in una Regione storicamente rossa, come del resto lo era l'Umbria. Una ...

Ultimi sondaggi elezioni regionali in Emilia Romagna - si prospetta una nuova valanga verde – Lega - per evitare un’altra batosta Pd - M5S e Matteo Renzi costretti a correre insieme : Sembra che le intenzioni di voto in Emilia Romagna siano quelle di cambiare registro dopo 50 anni di governo del Partito Democratico. L’avanzata della Lega, anche in Emilia Romagna, sembra non avere soste e soprattutto ostacoli. Matteo Salvini già da ieri ha iniziato a visitare città per città la regione e i sondaggi al momento lo vedono in nettissimo vantaggio. Nessuno si sarebbe sognato fino a qualche tempo fa quello che sta ...

Salvini - Meloni e Berlusconi inarrestabili : i dati sull'Emilia-Romagna di Mg Research li danno per vincitori : Emilia-Romagna sempre meno scarlatta. Parola di Roberto Baldassari, direttore generale di MG Research, che per Affaritaliani.it traccia i possibili risultati delle prossime Regionali. Ad oggi la Lega risulta essere il primo partito nella roccaforte di sinistra con una percentuale - conferma lo studi

Bersani : "Caro Di Maio - la destra ha usato il governo con voi come sgabello - balzana l'idea di correre soli in Emilia Romagna" : ″È indecente che una regione che vale più di un governo venga presa in ostaggio per una resa dei conti nazionale”. Pier Luigi Bersani, intervistato dal Corriere della Sera, interviene sulla prossima tornata elettorale.L’Emilia-Romagna vale più del governo? “Non ne voglio neanche parlare di cosa sarebbe chiudere bottega di una delle sale macchine del riformismo - risponde l’esponente dei Leu -. ...

Lucia Borgonzoni incubo di Bersani : "Chiudiamo bottega" - la premonizione sull'Emilia Romagna. Sinistra addio? : "La gara è dura". L'incubo Emilia Romagna agita i sonni di Pier Luigi Bersani. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente di Articolo 1 ed ex segretario del Pd non nasconde i rischi di un clamoroso trionfo di Lucia Borgonzoni, candidata governatrice della Lega e di Matteo Salvini, alle regi

Il Pd ha chance solo con il M5S Voto in Emilia Romagna - dati choc : Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sono costretti a presentarsi insieme anche alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna in programma domenica 26 gennaio. Pena un altro trionfo del Centrodestra a guida Salvini-Meloni con conseguenze potenzialmente devastanti per il governo Conte II. Se Nicola Zingaretti vuole avere qualche speranza di battere la... Segui su affaritaliani.it

Cosa succederà per Bersani se in Emilia Romagna dovesse vincere Salvini : “L'elettorato grillino ha in mano una bella responsabilità. È indecente che una regione che vale più di un governo venga presa in ostaggio per una resa dei conti nazionale”. Pierluigi Bersani, già segretario del Pd, poi uscito e ora in via di riavvicinamento, racconta in un'intervista al Corriere della Sera di essere già in campagna elettorale a difesa della sua Emilia-Romagna. “Scarpinerò alla grande”, dice. Nutrre fiducia sull'esito del voto ...

Elezioni Emilia-Romagna - Bonaccini (Pd) apre al M5s : “Con loro possiamo trovare basi comuni” : Il presidente uscente dell'Emilia-Romagna, e candidato in corsa per il voto del prossimo 26 gennaio, Stefano Bonaccini, apre ai Cinque Stelle e li invita a valutare un'alleanza con il Pd: "Sono più le cose che ci uniscono più di quelle che ci dividono. Se si vuole, si possono trovare basi comuni. Fare alleanze solo per battere gli avversari sarebbe un errore".Continua a leggere