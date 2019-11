Elisabetta Gregoraci attacca Briatore per il flirt con Benedetta Bosi

Fonte : dilei

(Di sabato 2 novembre 2019)Flaviocommentando la sua relazione con la giovanissima. In questi giorni l’imprenditore è finito al centro del gossip per la love story con la modella di 49 anni più giovane. Una frequentazione che, a quanto pare, non piace alla showgirl calabrese, ex moglie die madre di Nathan Falco. Mentre l’imprenditore era a Malindi con la nuova fiamma, fra baci e tuffi in piscina, laè volata a Los Angeles con il figlio per sfuggire ai pettegolezzi. Se in passatoaveva sempre mantenuto il più stretto riserbo riguardo la sua vita privata, rifiutandosi di commentare idell’ex marito, questa volta le cose sono andate diversamente. Su Instagram la conduttrice ha risposto ai commenti dei fan sulla relazione frae la, criticando duramente l’ex. Tutto è iniziato quando un ...

Susannagr17 : Elisabetta Gregoraci contro Flavio Briatore per la baby fidanzata «Fa rabbrividire, lei ha 49 anni meno di lui» - zazoomnews : Elisabetta Gregoraci contro Flavio Briatore per la “baby” fidanzata «Fa rabbrividire lei ha 49 anni meno di lui» -… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci contro Flavio Briatore per la “baby” fidanzata «Fa rabbrividire lei ha 49 anni meno di lui» -… -