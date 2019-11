E se Tiziano Ferro co-conducesse il Festival di Sanremo?

Festival di Sanremo 2020 - “Amadeus tratta con Tiziano Ferro per averlo al suo fianco”. E si fa il nome anche di Chiara Ferragni : “Amadeus tratta con Tiziano Ferro per il Festival di Sanremo 2020“. È l’indiscrezione-bomba lanciata da Davide Maggio sul suo sito, secondo cui il direttore artistico del prossimo Festival è in trattativa con il cantante per averlo al suo fianco sul palco dell’Ariston. Era stato lo stesso Amadeus qualche giorno fa a rivelare in un’intervista al Messaggero che sarà affiancato nella conduzione da tre personaggi noti ...

Tiziano Ferro aiuta Un’Anima Mille Zampe - paga le spese mediche e cerca casa ai cuccioli : Tiziano Ferro aiuta Un'Anima Mille Zampe e sostiene nuovamente gli amici a quattro Zampe. L'associazione si occupa di accogliere cani randagi per consentire adozioni in nuove famiglie ma molti di loro spesso hanno bisogno di cure mediche costose che i soci dell'associazione non riescono a sostenere. Ecco allora che a volte arriva qualche benefattore esterno per aiutarli a salvare qualche cucciolo. Questa volta il benefattore ha il nome di ...

Amici - Giordana Angi e la telefonata di Tiziano Ferro che la ha sconvolta : Una giornata particolare, indimenticabile, per Giordana Angi. La seconda classificata all'ultima edizione di Amici, la cantante di Aprilia non solo è in cima alle classifiche musicali con l'album Voglio essere tua. Infatti, in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato il primo incontro con

Giordana Angi : l’incontro con Tiziano Ferro e il regalo di Loredana Bertè : Le rivelazioni di Giordana Angi su Tiziano Ferro e Loredana Bertè È un momento magico per Giordana Angi. Dopo il secondo posto ottenuto all’ultima edizione di Amici, la cantante di Aprilia è in cima alle classifiche musicali con il suo secondo album: Voglio essere tua. Tra instore e concerti Giordana è anche in lizza per […] L'articolo Giordana Angi: l’incontro con Tiziano Ferro e il regalo di Loredana Bertè proviene da Gossip ...

Tiziano Ferro - tutto sul nuovo album «Accetto Miracoli» : Ci siamo quasi: il 22 novembre è la data che segna il grande ritorno di Tiziano Ferro sulla scena musicale. Il cantautore di Latina pubblica Accetto Miracoli, suo settimo album studio che arriva tre anni dopo Il mestiere della vita. Nell'estate 2020, poi, è stato pianificato un tour negli stadi per un totale di tredici date. Da quando ha annunciato il disco, è passato circa un anno e nel corso dei mesi sono state ...

Tiziano Ferro : nel nuovo album “Accetto miracoli” anche un featuring con Jovanotti : Ecco la tracklist The post Tiziano Ferro: nel nuovo album “Accetto miracoli” anche un featuring con Jovanotti appeared first on News Mtv Italia.

Tiziano Ferro duetta con Jovanotti : l’ospite di Accetto Miracoli e la copertina del disco : Tiziano Ferro duetta con Jovanotti nel nuovo album. Di oggi anche la copertina del nuovo disco di inediti, Accetto Miracoli, disponibile in tutti i negozi di musica e in digitale da venerdì 22 novembre. Il cantautore di Latina, sui social, nella giornata di ieri ha anticipato che finalmente avrebbe svelato gli ultimi dettagli sul suo nuovo progetto discografico e oggi, lunedì 12 ottobre, sono giunte via social l'immagine scelta per la ...

Testo e video di Acepto Milagros - Tiziano Ferro con Ana Guerra nel nuovo singolo in spagnolo : Tiziano Ferro rilascia la versione spagnola di Accetto Miracoli. Il singolo Acepto Milagros è disponibile da oggi in radio in Spagna e in digital download in tutto il mondo. Il video ufficiale è già stato rilasciato ed è diretto da Tommaso Cardile e Sebastiano Tomada. Il bianco e nero si conferma anche nella versione spagnola. Se quella italiana, diretta da Gaetano Morbioli, vedeva Tiziano Ferro muoversi in solitudine qui c'è Ana Guerra, ...

