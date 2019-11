Droga in auto | patente ritirata | ma vanno alla festa All' alba lo schianto | Giulia muore

Palermo : Droga nascosta nelle portiere dell’auto - arrestati quattro napoletani : Palermo , 2 ott. (AdnKronos) – quattro napoletani sono stati arrestati dai Carabinieri perché trovati in possesso di droga . In carcere sono finiti Michele Carrotta, 41 anni, Sara Miele, 39 anni, Jessica Taglialatela, 28 anni e Nunzia Carrotta, 48 anni accusati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. I militari della compagnia di Monreale li hanno bloccati in viale Regione Siciliana a Palermo nei ...

Fentanyl - l’Emilia Romagna distribuirà 5mila kit per individuare autonomamente la sostanza nelle dosi di Droga : È sufficiente un granello di Fentanyl (appena due milligrammi) per uccidere una persona. Come nel caso di Andrea Zamperoni, lo chef italiano morto per overdose a New York. Ma chi consuma droga non può sapere se questo oppioide sintetico, circa 50 volte più potente dell’eroina e cento volte più della morfina, o un suo derivato come il carfentanil, con una potenza cento volte maggiore, sia contenuto all’interno della sostanza che ha ...