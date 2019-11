Dramma sulla A13 Bologna-Padova | carambola tra auto | camper e pullman | 3 morti e 5 feriti

Fonte : fanpage

(Di sabato 2 novembre 2019) L'incidente stradale durante la notte tra venerdì e sabato nel tratto compreso tra le uscite diInterporto e Altedo. Ad essere coinvolti sono stati un', une unche avrebbero innescato unaspaventosa che è costata la vita a tre persone: si tratta di due donne e un uomo di 32 anni.

MaxInWeb82 : RT @sgroi_carmelo: In Sicilia stiamo subendo il dramma di mammiferi che per ragioni non chiare sj stanno arenando sulle nostre spiagge Mett… - plmokwxqaz : La morte di un commesso viaggiatore è un dramma del 1949 scritto da Arthur Miller sulla famiglia Loman che vive pri… - ArboledaEdinson : RT @sgroi_carmelo: In Sicilia stiamo subendo il dramma di mammiferi che per ragioni non chiare sj stanno arenando sulle nostre spiagge Mett… -