Dramma della solitudine | cadavere trovato in casa a 20giorni dalla sua morte

Casali del Manco(CS). Intervista a Francesco De Marco - Scrittore e Drammaturgo : ”Il Teatro Dialettale della Calabria merita di essere tutelato - perché è il testimone della nostra identità”! : Il nostro attento interlocutore ha espresso a “Laprimapagina.it” un preoccupato pensiero ed anche un auspicio: ”Fare in modo che la

R.Mussolini : impatto sociale Drammatico della vertenza Auchan-Sma - mozione per tutela lavoratori : Roma – Arrivano le parole di Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, in merito all’impatto sociale della vertenza Auchan-Sma: «L’acquisizione di Auchan da parte del colosso Conad potrebbe rivelarsi un’operazione dall’impatto sociale drammatico. Da questa, infatti, potrebbero scaturire migliaia di esuberi sia tra i ...

Drammatico schianto in strada a Sassari : muore il “re della semola” - due feriti gravi : A perdere la vita è stato Agostino Galleu, classe 1938, storico titolare della Molini Galleu e per questo conosciutissimo in zona come "il re della semola e del Pane" di Ozieri. L'anziano imprenditore viaggiava come passeggero di una vettura guidata da un medico 71enne che si è scontrata frontalmente con un'altra auto guidata da un 41enne.Continua a leggere

Greta Thunberg - il Dramma della sorellina Bea : "Contro di lei insulti e molestie - soffre molto. Aiutatemi" : Greta Thunberg ha rivelato che a pagare il prezzo di essere diventata ormai un personaggio pubblico è sua sorella Bea. "Quella che soffre è lei (nella foto da Facebook), che ha 13 anni ed è sistematicamente bersaglio di mobbing, cattiveria e molestie", "tutti quelli che mi minacciano e mi scrivono m

Ruba un dentifricio e muore d’infarto all’arrivo della polizia : nuovo Dramma della povertà : Era stato sorpreso a Rubare un tubetto di dentifricio e una confezione di shampoo in un supermercato di Bolzano, ma l’uomo, 67 anni, è stato stroncato da un infarto all’arrivo della polizia. Il dramma – raccontato dalla stampa locale – è iniziato quando l’uomo, residente in città, è stato notato dal personale del supermercato MiniPoli di piazza Matteotti mentre si metteva in tasca i due prodotti. Il direttore ha quindi chiamato ...

Franco Battiato - l'ultima canzone della sua carriera : "Non sta abbastanza bene" - voci Drammatiche : Uscirà il prossimo venerdì, 18 ottobre, il nuovo disco di Franco Battiato Torneremo ancora, all'interno del quale troveremo i suoi più celebri brani del passato a corredo dell'omonima canzone inedita. Un lavoro di certo atteso in quanto, da quando qualche mese fa si è ritirato dalle scene, sembra ch

Dramma a Genova - passa col verde ma si schianta contro volante della polizia : muore 25enne : Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la volante si stava recando sul luogo di un intervento con lampeggianti e sirene accesi e per questo aveva superato l'incrocio con semaforo rosso ma non è riuscita ad evitare l'impatto con la moto che pare viaggiasse ad alta velocità. Illesi gli agenti, morto il centauro.Continua a leggere

Domenica In - Mika e il Dramma della madre : "Ha il cancro - operata alla testa. E quella canzone..." : Tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata condotta da Mara Venier su Rai 1 Domenica 13 ottobre, ecco Mika, il celebre cantante, il quale si è sbottonato raccontando il dramma che sta vivendo in famiglia, con la madre che sta lottando contro il cancro. L'ex giurato di X-Factor spiega di essere leg

Domenica In - Valeria Fabrizi e il Dramma della figlia morta : Flavio Insinna non regge l'emozione : Attesissimo ospite a Domenica In di Mara Venier, nella puntata in onda su Rai 1 Domenica 13 ottobre, ecco Flavio Insinna, che si è presentato insieme a Valeria Fabrizi, l'attrice romana, con la quale si è lanciato in un ballo degno di Ballando con le Stelle, a cui il conduttore de L'eredità ha preso

Gianni Morandi e il Dramma della figlia persa : Dovetti partire per la leva : La nuova puntata di Verissimo ha visto Gianni Morandi apparire tra gli ospiti in studio ed emozionarsi alla visione di un rvm contenente alcune immagini dei momenti più importanti della sua vita. Morandi tornerà in tv a vestire i panni del pediatra Pietro Sereni nella nuova stagione de L'isola di Pietro e, in vista dell'atteso ritorno della sua serie televisiva, l'inarrestabile artista ha concesso un'intervista esclusiva alla conduttrice Silvia ...

“Ecco come sono ridotta”. Sylvie Lubamba - il Dramma della ex valletta di Piero Chiambretti : Ricordate Sylvie Lubamba, la showgirl diventata famosa per la sua partecipazione alle trasmissioni di Piero Chiambretti? Originaria del Congo, Sylvie Lubamba è tornata in libertà nel 2017 dopo aver trascorso 3 anni in carcere. Nel gennaio 2006 è stata condannata dal tribunale di Grosseto a cinque mesi e venti giorni per uso indebito di carte di credito. Nel marzo del 2008 ha patteggiato una pena di 6 mesi e 10 giorni davanti al gup del tribunale ...

Dramma della solitudine a Monreale - anziano muore solo in casa : Dramma della solitudine a Monreale, alle porte di Palermo. Un uomo di 72 anni è stato trovato morto all’interno del suo appartamento. I vicini di casa, non avendo più notizie da giorni e non vedendo più l’anziano uscire dall’abitazione, si sono insospettiti e hanno chiamato i carabinieri. I militari con l’ausilio dei vigili del fuoco sono entrati dentro la casa e hanno trovato il corpo dell’uomo privo di vita. Lo ...

Sia è malata "Ho la sindrome di Ehlers-Danlos"/ Il Dramma della 43enne australiana : Sia è malata "Ho la sindrome di Ehlers-Danlos" La 43enne australiana racconta il dramma vissuto a causa della rara malattia

Un bagliore improvviso - poi una gigantesca esplosione : un evento Drammatico al centro della Via Lattea : Non più di 3,5 milioni di anni fa si sarebbe verificata una gigantesca esplosione al centro della Via Lattea. Lo scoppio, preceduto da un potente bagliore, sarebbe avvenuto nei pressi del buco nero supermassiccio Sagittarius A: lo rivela un team di scienziati guidato da Joss Bland-Hawthorn dell’ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions, Astro 3D, in uno studio che sarà presto pubblicato su ??The Astrophysical Journal. Un ...