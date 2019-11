Dorme tutte le notti su una panchina per poter lavorare | Grazia guadagna 300 euro al mese

Fonte : fanpage

(Di sabato 2 novembre 2019)ha 61 anni e ogni notte è costretta ad uscire di casa a mezzanotte, prende l'ultimo mezzo che collega Rende a Cosenza per raggiungere la motorizzazione dove lavora per una ditta di pulizie dalle 5 alle 7 del mattino. “C’è stata anche della gentaglia che mi ha molestato, di notte. Io non dormo mai, ho paura" racconta.

juve3stars : RT @LaCnews24: Dorme tutte le notti su una panchina per poter lavorare, guadagna 300 euro #calabrianotizie #newscalabria - LaCnews24 : Dorme tutte le notti su una panchina per poter lavorare, guadagna 300 euro #calabrianotizie #newscalabria - PADANO_LIBERO : @SkySportMotoGP @lorenzo99 @MotoGP Non c'è niente da fare. Tutte le volte che vedo Lorenzo automaticamente penso al… -