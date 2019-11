Dopo 77 anni individuato sottomarino al largo di Malta | scomparso con 44 persone a bordo

2 novembre 1975 omicidio Pasolini : 44 anni Dopo nessuna verità : Nella notte fra l’1 e il 2 novembre del 1975, Pier Paolo Pasolini veniva brutalmente ucciso, massacrato di botte e travolto a più riprese dalla sua stessa auto, sulla spiaggia dell’Idroscalo di Ostia, dove poi veniva abbandonato e ritrovato il mattino dopo da una passante. dopo 44 anni ancora non si conoscono i reali colpevoli, esecutori e mandanti. Ma io so. Io so i nomi dei responsabili dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini. Io so ma non ho le ...

A Venezia riaperto Dopo 69 anni il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele. FOTO : La struttura è stata inaugurata l'1 novembre, in occasione della celebrazione dei defunti. L’ultima volta era stata allestita nel 1950. Rimarrà aperta per i soli residenti fino al 3 novembre, poi - fino al 10 - sarà percorribile anche dai turisti

Union-Hertha : 30 anni Dopo la caduta del Muro - il primo derby di Berlino in Bundesliga. Un’amicizia “dietro il filo spinato” ora sbiadita : “Hertha und Union – eine Nation”. Negli anni del Muro che spaccava la Germania e divideva Berlino in Est e Ovest, quella presenza costante era diventata allo stesso tempo il collante di un forte legame tra due tifoserie di calcio. Da una parte, quella occidentale, l’Hertha Berlin. Dall’altra, quella della Ddr, l’Union Berlin: la squadra del popolo rivale della Bfc Dinamo, quella per cui tifava Erich Mielke, ...

Musile di Piave - auto nel fossato Dopo la discoteca : lei muore a 18 anni - lui è in coma : Tragico incidente stradale alle 8 di mattina sulla Treviso-Mare a Musile di Piave, nel Veneziano. Un'auto, una Mercedes, è finita rovesciata in un fossato a bordo strada: Giulia Zandarin, 18 anni, è morta. Il ragazzo alla guida, di diciannove anni, risulta gravemente ferito: si trova in ospedale in stato di coma.Continua a leggere

È un mal di pancia : ma il bimbo di 2 anni muore qualche ora Dopo : I medici avevano rassicurato i genitori che si trattasse di un comune mal di pancia, nulla di più. Fatto sta che un bimbo è morto qualche ora dopo essere stato dimesso dal Pronto Soccorso dell'ospedale pediatrico Infermi di Rimini. Aveva solo 2 anni. Una tragedia assurda e inaccettabile. Il piccolo avrebbe dovuto compiere gli anni tra qualche giorno e, invece, non ci sarà alcuna festa di compleanno in suo onore. È accaduto tutto molto in fretta, ...

Bimbo portato via alla madre dal padre magrebino : ritrovato Dopo sei anni : Sei anni di ricerche e indagini per risalire all'identità dell'uomo che nel 2013 aveva sottratto un bambino di appena 4 anni. alla fine era stato il padre magrebino. All'epoca l'uomo, accampando una scusa alla moglie, di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), riuscì ad allontanarsi dalla città in compagnia del figlio. Ma invece di andare, come promesso, a trovare i parenti in Italia, portò il Bimbo in Marocco e fece perdere le proprie tracce. La ...

Bologna - abusa di una 12enne e viene condannato : 18 anni Dopo va a cercarla e la minaccia : Aveva molestato sessualmente una bambina di soli 12 anni che era la sua vicina di casa ed era stato condonato. Appena uscito dal carcere, però, il 36enne si è subito messo sulle tracce della vittima ormai adulta. L'ha rintracciata e raggiunta arrivando a minacciarla di morte ed è stato nuovamente arrestato.Continua a leggere

Venezia - febbre e fatica a respirare : Miriam - 25 anni - va all'ospedale. Dimessa - tre giorni Dopo muore : Una ragazza di 25 anni, Miriam de Giovanni, di Cannaregio in provincia di Venezia, si presenta da sola in pronto soccorso sabato 26 ottobre con problemi respiratori, viene visitata, Dimessa dopo...

Dopo più di due anni di apnea e vendite sottotono - il mercato mobile torna a respirare : Per la prima volta Dopo due anni il Q3 2019 segna una crescita di mercato per quanto riguarda il commercio degli smartphone L'articolo Dopo più di due anni di apnea e vendite sottotono, il mercato mobile torna a respirare proviene da TuttoAndroid.

Sparisce nel nulla Dopo la festa in spiaggia - Amelia trovata morta in mare a 21 anni : Per la 21enne turista britannica Amelia Bambridge quella in Cambogia doveva essere la sua prima vacanza da sola all'estero ma si è conclusa tragicamente. dopo aver partecipato a una festa in spiaggia la notte prima di ripartire, è scomparsa nel nulla: trovata cadavere in arcua a circa 100 miglia di distanza da dove era stata vista l'ultima volta.Continua a leggere