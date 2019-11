Domenica Live | clamoroso scoop per Barbara d' Urso | la vedova di Mike Bongiorno vuota il

Domenica 3 novembre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 3 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo Che Fa, Non è l’Arena Altra Domenica televisiva ricca di ospiti celebri. Il 3 novembre 2019, i salotti di Domenica In, Domenica Live, Che tempo Che Fa e Non è l’Arena si riempiranno di personaggi famosi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, […] L'articolo Domenica 3 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è l’Arena ...

Anticipazioni 'Domenica Live' : Barbara D'Urso intervisterà Daniela Bongiorno : Domenica 3 novembre, dalle ore 17:20 su Canale 5, tornerà 'Domenica Live', l'oramai storico contenitore domenicale condotto da Barbara D'Urso. Dallo scorso anno, Domenica Live si è accorciato durando 3 ore in meno: ciò a causa dei tantissimi impegni della D'Urso, che nella scorsa stagione fu impegnata in 4 programmi diversi (Grande Fratello, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live-Non è la D'Urso). Nella puntata del 3 novembre Barbara ...

Domenica Live - ospiti di Barbara d’Urso : anticipazioni 3 novembre : Barbara d’Urso, anticipazioni Domenica Live: gli ospiti del 3 novembre Barbara d’Urso ha concluso, come ormai di rito, l’ultima puntata della settimana di Pomeriggio 5 rivelando ai suoi telespettatori tutte le anticipazioni di Domenica Live del 3 novembre. La bella conduttrice partenopea ospiterà in studio Daniela Zuccoli, la vedova di Mike Bongiorno, che ricorderà il presentatore che ha fatto la storia della televisione ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ballano La Bella e la Bestia a Domenica Live (Video) : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno reinterpretato La Bella e la Bestia in una coreografia con la quale si sono esibiti durante la puntata di oggi di Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.L'esibizione, che, ovviamente, sta già facendo il giro sui vari social, riguarda il mini-talent show presente in quest'edizione di Domenica Live, intitolato Domenica ALive, nel quale personaggi, spesso ospiti nei programmi ...

Paola Caruso - il videomessaggio di Floriana Messina a Domenica Live : "Il tuo ex ci ha provato con me. Gli ho detto di prendersi le sue responsabilità" (Video) : Paola Caruso è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata di oggi di Domenica Live. In studio, l'ex Bonas di Avanti un Altro si è presentata insieme al fidanzato Moreno Merlo e a suo figlio Michelino. La showgirl calabrese ha dichiarato, sia in studio che tramite un servizio, che la sua relazione con Moreno Merlo va a gonfie vele, aggiungendo che il compagno ha uno splendido rapporto con suo figlio:prosegui la letturaPaola Caruso, ...

Domenica Live - Paola Caruso choc su Francesco Caserta : “Tradisce…” : Paola Caruso fa una rivelazione su Francesco Caserta a Domenica Live Paola Caruso è stata una degli ospiti di oggi di Barbara d’Urso a Domenica Live. La bionda influencer è tornata in studio a parlare del suo travagliato rapporto con Francesco Caserta, padre del piccolo Michelino. Paola ha rivelato che Francesco è ufficialmente fidanzato con una nuova ragazza, con cui si è accompagnato numerose volte ad alcuni eventi pubblici. Ma, oltre ...

Domenica Live - l'orrore di Youma in diretta : "Perseguitata da uno stalker - fin dove si è spinto" : "Mi sono ritrovata il mio stalker davanti alla porta di casa". Youma Diakite racconta il suo incubo a Domenica Live. "Uno stalker mi ha scritto messaggi per anni, dalla mattina alla sera, ogni giorno. Mi scriveva su Messenger...", dice la modella. "Un giorno citofonano, doveva trattarsi di una racco

