“Dolcetto o scherzetto?” | ma tra le caramelle c’erano psicofarmaci | ricoverata una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) Una bambina di tre anni è statain ospedale dopo che ha ingerito delle pastiglie diche erano finite tra leche aveva raccolto durante il tradizionale giro per “dolcetto o scherzetto” ad Halloween. È successo in Australia, a a Bacchus Marsh, un sobborgo di Melbourne: la piccola Abby Van Der Spuy ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato alcuneche le erano state regalate durante il suo giro nel quartiere. A raccontare quanto accaduto è stata la madre al quotidiano Herald Sun, spiegando di aver visto all’improvviso la bambina barcollare: “Pensavo stesse soffocando per colpa del lecca lecca, poi mi ha mostrato alcune compresse e ho capito che non erano“, ha raccontato. Secondo quanto riferisce l’Independent, la bambina avrebbe ingerito delle compresse di Seroquel, un farmaco che solitamente cura ...

