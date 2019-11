Djokovic-Dimitrov e Shapovalov-Nadal | Semifinali Masters1000 Parigi-Bercy 2019 oggi

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 2 novembre 2019) Si giocheranno domani, sabato 2 novembre, ledel torneo ATP Masters 1000 di, in Francia: la prima opporrà il serbo Novakal bulgaro Grigor, e si giocherà non prima delle ore 14.00, mentre la seconda metterà di fronte l’iberico Rafaeled il canadese Denis, non prima delle ore 16.30. Le duesaranno visibili in tv su Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di entrambi gli incontri. Di seguito il programma delle sfide di domani, sabato 2 novembre, con la prima sfide che inizierà non prima delle ore 14.00. COME SEGUIRE LIVE LEDISabato 2 novembre non prima delle ore 14.00Novak-GrigorLoading… Loading… non prima delle ore 16.30Denis-RafaelDiretta tv su Sky ...

mikelelomb : @lvan_753 Medvedev Chacanov, Zverev, Thiem, Tsitsipas Goffin... il gruppetto e' folto dietro agli invincibili Feder… - MicheleSarno76 : Berrettini qualificato per il Masters! Monflis perde da Shapovalov e manca la possibilità di scavalcare l'azzurro.… - infoitsport : Parigi-Bercy, Dimitrov e Djokovic primi semifinalisti. Berrettini “gufa” Monfils -