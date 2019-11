Disastro ambientale in Brasile | macchie di petrolio lungo le coste | inquinata anche la

Disastro ambientale a Brescia - 25mila ostaggi della fabbrica dell'orrore : Antonio Borrelli Allarme da Pcb per un intero quartiere, dopo 17 anni c'è ancora il divieto di toccare la terra e di giocare all'aperto L’emergenza dura da 17 anni. Una tipicità tutta italiana. Dal 2001 al 2019 ogni sei mesi il Comune di Brescia pubblica un’ordinanza che vieta a 25mila residenti il contatto con la terra, con l’erba e con le aree verdi. In un intero quartiere a sud della città è vietato giocare all’aperto. Negli ...

Nave mercantile in difficoltà tra Italia e Francia : equipaggio in salvo ma si rischia il Disastro ambientale [VIDEO] : La motoNave RHODANUS, unità di circa 90 metri con 7 persone di equipaggio, si è arenata domenica 13 ottobre alle ore 03.00 nei pressi di Cal Lunga, in Corsica – Francia. Nessun problema per l’equipaggio ed al momento non è stato registrato alcun episodio di inquinamento, così come dichiarato dalle Autorità Corse che stanno coordinando le attività. L’unità, battente bandiera Antigua e Barbuda con a bordo oltre 2500 tonnellate di materiale ...

Dirigente Eni Enrico Trovato a processo per Disastro ambientale : Il prossimo 28 ottobre, avrà luogo il processo contro Enrico Trovato, citato in giudizio immediato per disastro ambientale, secondo gli inquirenti sapeva delle perdite dei serbatoi di stoccaggio del greggio dell'azienda di cui era Dirigente, ma non avrebbe fatto nulla per evitare che la situazione peggiorasse. Nonostante le segnalazioni fossero iniziate dal 2012, solo nel febbraio del 2017 l'Eni ha riconosciuto pubblicamente la fuoriuscita di ...

Centro oli Eni Val d’Agri - l’ex responsabile a processo per Disastro ambientale : disposto il giudizio immediato - si inizia il 28 ottobre : A processo per disastro ambientale, il prossimo 28 ottobre: il dirigente Eni, Enrico Trovato, ex responsabile del Centro oli della Val d’Angri (Cova) di Viggiano, è stato citato a giudizio immediato nell’ambito dell’inchiesta sulla fuoriuscita di petrolio che si è verificata tra agosto e novembre 2016 e che ha causato l’inquinamento di acque e sottosuolo su circa 26mila metri quadri di territorio. Il gip di Potenza Ida Iura, riporta la Gazzetta ...

Disastro ambientale in Brasile : chiazza petrolio si espande e invade 132 spiagge : Una vasta chiazza di petrolio lo scorso mese scorso ha invaso il nordest del Brasile: è ormai salito a 132 il numero di spiagge raggiunte. Il presidente Jair Bolsonaro ha ordinato alla Marina di svolgere un’inchiesta. L’Istituto brasiliano dell’ambiente ieri ha riferito che l’inquinamento continua ad estendersi: il petrolio greggio ha raggiunto finora le coste di 61 città in 9 Stati nord-orientali, l’ultimo dei ...

Incendio Avellino - si indaga per Disastro ambientale : per gli inquirenti dietro il rogo la mano del racket : Da un lato l’inchiesta aperta dalla Procura di Avellino per disastro ambientale e, dall’altro, il rientro a scuola e una manifestazione in difesa dell’Ambiente. L’Incendio divampato il 13 settembre nel piazzale esterno all’azienda di Pianodardine, nel nucleo industriale di Avellino, la Igs, che produce contenitori in plastica per batterie automobilistiche e dopo il quale l’intera area è stata avvolta da una nube tossica, ha spinto gli ...

Incendio Avellino - la Procura indaga per Disastro ambientale : E' questa l'ipotesi di reato sulla quale indaga la Procura di Avellino in seguito all'Incendio divampato venerdì pomeriggio alla Ics, azienda che produce contenitori in plastica per batterie di auto.

Rifiuti : assessore Palermo all'Ars - 'a Bellolampo nessun Disastro ambientale' (2) : (AdnKronos) - Catania ha quindi chiesto "ai rappresentati istituzionali di sostenere lo sforzo della città per superare la fase difficile", giudicando "positiva" la soluzione avanzata dalla Regione "di anticipare sette milioni di euro, equivalente a circa il 30% dell’accertamento di costi storici so

Rifiuti : assessore Palermo all'Ars - 'a Bellolampo nessun Disastro ambientale' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "L’audizione parlamentare è stata positiva poiché abbiamo dimostrato, dettagliatamente, le misure attuate dal Comune di Palermo al fine di superare le criticità presenti nel sito di Bellolampo a seguito dell’esaurimento della sesta vasca". Così l'assessore all'Ambiente

Rifiuti : assessore Palermo all’Ars - ‘a Bellolampo nessun Disastro ambientale’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “L’audizione parlamentare è stata positiva poiché abbiamo dimostrato, dettagliatamente, le misure attuate dal Comune di Palermo al fine di superare le criticità presenti nel sito di Bellolampo a seguito dell’esaurimento della sesta vasca”. Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania al termine della sua relazione in IV Commissione Ars sulla ...

Rifiuti : assessore Palermo all’Ars - ‘a Bellolampo nessun Disastro ambientale’ (2) : (AdnKronos) – Catania ha quindi chiesto “ai rappresentati istituzionali di sostenere lo sforzo della città per superare la fase difficile”, giudicando “positiva” la soluzione avanzata dalla Regione “di anticipare sette milioni di euro, equivalente a circa il 30% dell’accertamento di costi storici sostenuti a Palermo per lo smaltimento del percolato delle vasche dismesse”. “Siamo ...

Rifiuti : Catania - 'a Bellolampo nessun Disastro ambientale' (2) : (AdnKronos) - Sul tavolo anche l’interlocuzione istituzionale con la Regione giudicata "molto positiva" dall'assessore all'Ambiente. "Ci conforta il fatto - ha aggiunto - che, su richiesta del Comune, la Regione ha emanato un decreto in cui sono stati individuati siti dove saranno trasportati i rifi

Rifiuti : Catania - 'a Bellolampo nessun Disastro ambientale' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "È necessario sgomberare il campo dall’allarmismo: a Bellolampo non c’è alcun disastro ambientale". Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania ha esordito nel suo intervento di oggi a Sala delle Lapidi in occasione dell'audizione sulla discarica

Rifiuti : Catania - ‘a Bellolampo nessun Disastro ambientale’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “è necessario sgomberare il campo dall’allarmismo: a Bellolampo non c’è alcun disastro ambientale”. Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania ha esordito nel suo intervento di oggi a Sala delle Lapidi in occasione dell’audizione sulla discarica di Bellolampo. “Ci sono elementi di criticità che stiamo affrontando tempestivamente e ...