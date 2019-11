DIRETTA Torino-Juventus | Live | orario | programma | tv e probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) Oggi (2 Novembre) è il grande giorno del derby della Mole tra. Una delle partite più attese dell’anno che arriva in un momento molto delicato per entrambe le squadre. I ragazzi di Sarri sono in vetta alla classifica con l’Inter che continua a macinare punti. I granata, invece, sono in un momento difficile e cercheranno di ritrovare gioco e punti proprio nella stracittadina. Si preannuncia una gara molto dura, fisica e ricca di emozioni. I quindici punti di differenza tra le due squadre saranno verosimilmente annullati dall’importanza del match. Per quanto concerne le, ilsi affiderà a capitan Belotti che nel derby trova sempre un extra motivazione. In casafari puntati sulla coppia Dybala-Ronaldo. Con DAZN seguidi calcio IN STREAMING,E ON DEMAND, insabato 2 novembre ...

