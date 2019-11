DIRETTA Sassari Roma | 95-55 | streaming video tv | ultimo scorcio di gara

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket 108-72 - Serie A in DIRETTA : i padroni di casa travolgono la squadra della capitale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per avere tutte le notizie sulla pallacanestro italiana, europea e statunitense. Finisce così. Partita durata appena un quarto e mezzo. La Dinamo Sassari travolge la Virtus Roma per 108-72, tirando con un irreale 15/31 dall’arco. 108-72 Baldasso con un canestro da due. 108-70 Ancora Magro. +38 Sassari. 106-70 ...

DIRETTA/ Sassari Roma - 25-24 - streaming video tv : secondo quarto : Diretta Sassari Roma streaming video tv: risultato live della partita di basket valida per la settima giornata del campionato di Serie A.

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket 88-53 - Serie A in DIRETTA : padroni di casa avanti di 35 dopo tre quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 97-57 Due punti per McLean. 95-57 Altro canestro di Pini. 95-55 Bomba di Gentile! +40 Sassari. 92-55 Canestro da due di Evans. 90-55 Due punti da sotto per Pini. 90-53 Bucarelli apre con rubata e canestro l’ultimo periodo. Finisce qua il terzo quarto. Sassari a valanga sulla Virtus Roma. +35 per i padroni di casa dopo 30 minuti di gioco. 88-53 1/2 ai liberi per Evans 87-53 Bomba di Pierre! E ...

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket 57-35 - Serie A in DIRETTA : padroni di casa sopra di 22 dopo due quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-42 Pierre dal post. 72-42 Kyzlink da due. 72-40 2/2 dalla lunetta di Spissu. 70-40 Bomba del -30 di Kyzlink. 70-37 Bomba anche di Vitali. 67-37 Bomba di Bilan e +30 Sassari. 64-37 Due punti di Alibegovic. 64-35 Altri due per Bilan. 62-35 Bomba di Pierre! 59-35 2/2 dalla lunetta per Bilan. Si riparte! Finisce qua il secondo quarto con Sassari avanti di 22. 57-35 Bomba allo scadere di Jerrells! 54-35 ...

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket 25-24 - Serie A in DIRETTA : i padroni di casa partono forte - ma Kyzlink riporta sotto i capitolini a fine primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-33 Tripla di Vitali e Sassari va sul +20. 50-33 Bomba di Pierre! 47-33 Kyzlink dopo il rimbalzo offensivo 47-31 Bomba di Gentile in transizione. Sassari vola via. 44-31 Schiacciatona di Vitali dopo passaggio a tutto campo di Bilan. 42-31 bomba di Jerrells. 39-31 2/2 dalla lunetta per Dyson. 39-29 Bilan dal post. +10 Sassari 37-29 1/2 dalla lunetta per Jefferson. 37-28 Milan col long two del +9. 35-28 ...

DIRETTA/ Sassari Roma - 0-0 - streaming video tv : palla a due - si gioca! : DIRETTA Sassari Roma streaming video tv: risultato live della partita di basket valida per la settima giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA Sassari Roma/ Streaming video tv : parola a coach Piero Bucchi : Diretta Sassari Roma Streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la settima giornata del campionato di Serie A.

DIRETTA Sassari ROMA/ Video streaming tv : l'analisi di Giorgio Gerosa : DIRETTA SASSARI ROMA streaming Video tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la settima giornata del campionato di Serie A.

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket - Serie A in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della 5a giornata di EuroCup – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Virtus Roma di OA Sport, anticipo della 7a giornata di Serie A di basket 2019-2020. La sfida vede contrapposte due squadre che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi. I padroni di casa, infatti, attualmente si trovano in ...

LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket - Serie A in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della 5a giornata di EuroCup – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Virtus Roma di OA Sport, anticipo della 7a giornata di Serie A di basket 2019-2020. La sfida vede contrapposte due squadre che hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi. I padroni di casa, infatti, attualmente si trovano in ...

LIVE Dinamo Sassari-Ostenda 90-71 - Champions League basket in DIRETTA : i sardi dominano conquistando la seconda vittoria nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90-71 Per Sassari 23 punti di Bilan, 17 di Vitali, 15 più 13 rimbalzi di Pierre. Per Ostenda 15 di Thompson e 10 di Sylla. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 90-71 Tripla di Sorokas! Finisce qui, nettissima vittoria di Sassari che va a due successi nel girone A di Champions League lasciando Ostenda a una vittoria! 87-71 Uno su due di Angola ai liberi. 87-70 Assist di ...

LIVE Dinamo Sassari-Ostenda 51-35 - Champions League basket in DIRETTA : è iniziato il secondo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-35 Ancora Bilan da sotto su assist di Vitali! Timeout Ostenda. 56-35 Altra tripla di Michele Vitali! 53-35 Canestro da fuori di Bilan che apre il terzo quarto! 51-35 Finisce qui il primo tempo, molto bene il Banco di Sardegna! Appuntamento dopo l’intervallo lungo! 51-35 Canestro di Sylla ma tecnico alla panchina belga, Spissu sbaglia il libero. 51-33 Tripla di Pierre, 13 punti per ...

LIVE Dinamo Sassari-Ostenda 32-17 - Champions League basket in DIRETTA : dominio dei sardi nel primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-25 Altra tripla di Schwartz e timeout Sassari. 34-22 Canestro per il 17enne van der Vuurst de Vries. 34-20 Al terzo tentativo consecutivo Sorokas va a segno! 32-20 Tripla di Schwartz. 32-17 Schiacciata di Pierre su assist dietro la schiena di Gentile! Si chiude qui il primo quarto. 30-17 Uno su due dalla lunetta di McLean. 29-17 Tripla di Jerrels! Gli arbitri convalidano dopo un lungo esame ...

LIVE Dinamo Sassari-Ostenda - Champions League basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale - è iniziata la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Subito tripla di Pierre! 20.33 E’ iniziata la partita, primo possesso per Sassari! 20.29 Le squadre sono in pieno riscaldamento dopo la presentazione, tra pochissimo si comincia! 20.25 Tra cinque minuti al PalaSerradimigni la palla a due! 20.21 Il miglior piazzamento europeo per i fiamminghi è stato il terzo posto nell’Euro Challenge del 2010-2011, i sardi invece, trascinati ...