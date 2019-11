DIRETTA Roma-Napoli | Live | orario | programma | tv e probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) Si apre oggi l’undicesima giornata di Serie A con il big match. Una partita molto importante per entrambe le squadre. I giallorossi cercano la tanto agognata continuità dopo la netta vittoria di Udine mentre gli azzurri vogliono dimenticare in fretta il pareggio casalingo, ricco di polemiche, con l’Atalanta. Ci si attende una partita ricca di emozioni visto che entrambe le compagini fanno del gioco propositivo il proprio diktat. Difficile stabile da che parte pendano i favori del pronostico. Anche analizzando i pronostici la gara è in perfetto equilibrio. Nelle ultime dieci sfide ilha vinto quattro volte così come lacon due pareggi. Per quanto concerne le, Fonseca si affiderà in attacco al solito Dzeko che potrebbe essere supportato da Kluivert, Zaniolo e Under. Ancelotti, invece, dovrebbe schierare dal primo minuto la ...

