Diablo IV - anteprima

Fonte : eurogamer

(Di sabato 2 novembre 2019) L'inizio della Blizzcon 2019 è stato semplicemente emozionante. L'appuntamento di quest'anno si è aperto con un trailer di una certa lunghezza che ha introdotto il quarto capitolo di.Si torna alricco di horror, sangue e violenza. Ambientazioni grottesche e nate da incubi. E sangue, tanto sangue.Il trailer introduce il nemico che ci troveremo a combattere: Lilith, creatrice di Sanctuary, qui pronta a cominciare un nuova era. Le porte del paradiso infatti sono chiuse sin dalla fine diIII, e lassù in cielo non c'è nessuno ad ascoltare le nostre preghiere per la salvezza delle nostre anime... Ma lei ha ascoltato i nostri lamenti e ha ben altri piani per noi.Leggi altro...