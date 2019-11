Diablo Immortal | il gioco si mostra nelle sue dinamiche con un nuovo trailer dalla

Fonte : eurogamer

(Di sabato 2 novembre 2019) La BlizzCon 2019 ha portato con sé moltissime novità sul brand di, incluso il capitolo per dispositivi mobili, naturalmente. Come possiamo vedere, infatti, sono statiti i nuovi sviluppi effettuati sul, in particolare sono statete di frangenti di gameplay con uninteressante.Possiamo dunque appurare lo stato avanzato di sviluppo del, in arrivo per dispositivi Apple e Android quanto prima, parola di Blizzard. Nelfilmato dipossiamo vedere la Cacciatrice di Demoni, una nuova classe che si andrà ad aggiungere alle altre già annunciate, ovvero Barbaro, Monaco e Maga. Possiamo inoltre vedere le Ultra, elemento didistintivo di questo capitolo mobile, mosse capaci di fare ingenti danni a schiere di mostri davanti a noi.Leggi altro...

