Di Maio difende Conte | «Stop ai giochini di palazzo sul premier | o andiamo al voto»

Di Maio difende la manovra e rilancia sull'acqua pubblica : "Prima legge del 2020" : “Ottimo lavoro di squadra”. Con queste parole Luigi Di Maio giudica l’operato dell’esecutivo giallo-rosso sulla legge di Bilancio. Il capo politico del M5s, su Facebook, spiega che sulla manovra il suo partito è più soddisfatto “rispetto all’inizio” e sottolinea che il governo “ha fatto un ottimo lavoro di squadra, ma se è cambiata molto, se le multe sui pos sono state ...

Gianluigi Paragone difende Luigi Di Maio : "Nessuno come lui - resti capo politico" - cosa c'è dietro : Fermi tutti, GianLuigi Paragone cambia idea. Ancora. In questo caso, pur in modo paludato, lo fa su Luigi Di Maio, criticatissimo per l'accordo di governo col Pd che, in verità, non è mai piaciuto troppo neppure al leader M5s. In un colloquio con La Stampa, il senatore M5s opera dei distinguo: "Sul

Paragone difende Di Maio : "È stressato da tutti - anche da Grillo" : “Io ho fatto delle critiche in amicizia a Luigi. Adesso però è inutile perdere altre energie a mettere in discussione la sua leadership. Sono mesi che ne discutiamo. La gente ormai non sa più se abbiamo altre cose da dire al di fuori di questo”. Lo dice in, in un colloquio con La Stampa, il senatore M5S Gianluigi Paragone, fino a ieri uno dei più critici nei confronti del capo politico del ...

Manovra - carcere agli evasori e rinvio su contanti. Dal Pd bomba su Di Maio : "Furbetto a difendere i furbetti" : In attesa delle "correzioni" richieste ufficialmente dalla Commissione Ue, che teme troppe concessioni al deficit, Giuseppe Conte apporta le prime modifiche alla Manovra dopo una settimana di fuoco amico violentissimo. L'accordo raggiunto con Pd, M5s, LeU e Italia Viva appare ancora una volta molto

Di Maio : "Berlusconi & Co. in piazza per difendere i loro amici evasori" : Luigi Di Maio oggi si è sfogato con un lungo post contro la manifestazione che si è tenuta oggi a Roma, convocata da Matteo Salvini subito dopo aver fatto cadere il governo giallo-verde, a cui hanno poi aderito prima Giorgia Meloni e poi anche Silvio Berlusconi. Di Maio oggi ha scritto:"Qualcuno una volta, tra una battuta e l’altra, disse che bisogna prendere il denaro dove si trova: presso i poveri. Ne hanno poco, ma sono ...

Dazi Usa - colpo al made in Italy : crollano le Borse Ue. Di Maio : «Ci difenderemo» : Le porte della guerra commerciale tra Usa ed Europa sono ufficialmente aperte, e l'Italia rischia di diventare uno dei bersagli di una controversia di lunga data che la riguarda solo in modo...

Di Maio a Pompeo : difenderemo le imprese italiane - senza sconti : Il ministro degli Esteri in conferenza stampa dopo il colloquio con il segretario di Stato americano: «Per noi fondamentale il rapporto con gli Stati Uniti»

Dazi Usa - Di Maio : "Difenderemo i Nostri" : 13.50 "Non faremo sconti nel difendere le imprese italiane con tutte le nostre forze", ha detto il ministro degli Esteri Di Maio in conferenza stampa con il Segretario Usa Pompeo, parlando di Dazi. Il tema "Dazi", aggiunge,"ci preoccupa. Abbiamo imprese che vivono di export.Le nostre aziende devono poter avere certezze e tra queste c'è il rapporto commerciale con gli Usa". "Condividiamo le preoccupazioni su infrastrutture strategiche come il ...