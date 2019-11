Dentro alla Cdu iniziano i malumori e c’è chi ha deciso di aprire la crisi

Irlanda - l’ultimo scherzo di Shay dalla bara : “Qui Dentro è buio - tiratemi fuori” : Shay Bradley, veterano delle forze di difesa irlandesi, non voleva smentire neanche da morto la sua fama di burlone così, poco prima che il suo cuore cessasse di battere, ha convocato alcuni amici e ha chiesto loro di diffondere un suo ultimo messaggio audio direttamente al cimitero, nel momento della sepoltura.Continua a leggere

Dentro un uomo cresce un tumore a forma di palla che i medici definiscono alieno : Un uomo, Josh Abken un giorno ha iniziato ad avvertire dei dolori persistenti alla schiena. Sulle prime non ci ha fatto molto caso ma il dolore, invece che diminuire, aumentava non dandogli tregua. All’inizio l’uomo ha sottovalutato la cosa preso dai suoi impegni ma poi è diventato indispensabile andare da un dottore che , dopo avergli fatto eseguire una serie di accertamenti, ha visto che l’uomo aveva un tumore che negli anni si era calcificato ...

Dà alla vicina un pacco con dei sex toys : Dentro c’è invece la testa del marito : Ha consegnato alla sua vicina di casa una scatola chiedendole se poteva tenergliela per qualche giorno perché all’interno conteneva dei sex toys e, avendo ospiti in casa, aveva timore che qualcuno potesse trovarli. Quando però la vicina, incuriosita, ha aperto il pacco ha fatto una macabra scoperta: all’interno non c’erano giocattoli erotici, bensì la testa del marito della sua amica. È quanto successo a Castro Urdiales, in ...

Dipe - la riconferma di Mario Scino alla programmazione economica e gli imbarazzi Dentro il M5s : Un fedelissimo di Giancarlo Giorgetti confermato dal governo giallorosso a capo del Dipartimento programmazione economica di Palazzo Chigi. Un’ipotesi concreta che sta creando fastidio e imbarazzo in alcuni esponenti M5s, pur risultando essere nata negli stessi ambienti pentastellati. Tanto che il premier Giuseppe Conte è costretto, in queste ore, a tenere in considerazione la proposta. Al centro della diatriba è finito Mario Antonio Scino, capo ...

Mondiali Basket 2019 – Ricky Rubio MVP - la dedica alla madre scomparsa è dolcissima : “vivi Dentro di me - grazie per avermi guidato” : Ricky Rubio ha vinto il titolo di MVP dei Mondiali di Basket 2019: il playmaker spagnolo dedica il premito alla madre, scomparsa a causa di un tumore nel 2016 Nonostante i pronostici della vigilia non fossero esattamente a suo favore, la Spagna ha vino i Mondiali di Basket 2019. La formazione iberica ha superato l’Argentina in una finale inedita, fra le due migliori formazioni del torneo. Ricky Rubio è stato il vero trascinatore ...