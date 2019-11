Da oggi sulla TV di TIM gli incontri della Serie A Femminile TIMVISION

Torna la pioggia sulla Liguria - sarà un sabato di allerta gialla : Dopo una breve pausa tra la tarda serata di sabato e le prime ore di domenica, ci sarà il passaggio del fronte vero e proprio, che porterà altri rovesci e temporali sul territorio regionale

Foggia - prof di educazione fisica bacia sulla guancia alunna delle medie : condannato per violenza sessuale : Confermata dalla Cassazione la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per il 64enne che aveva esternato di provare sentimenti per la ragazzina: "Dietro apparente candore è espressione di carica erotica"

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - trattativa furiosa sulla Manovra - 22 ottobre - : Ultime notizie, ultima ora di oggi, 22 ottobre. Si tratta sulla Manovra tra M5s e Pd: diversi nodi da sciogliere con l'Europa alla porta. Gli aggiornamenti.

Johnson chiede di rimettere ai voti oggi l’accordo sulla Brexit ma Bercow respinge : BoJo non si arrende ma a Londra i parlamentari di dimostrano irremovibili. Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow,

Previsioni Meteo Milano : pioggia torrenziale sulla città - picchi di 70mm [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Esasperazione del maltempo nelle ultime ore. La fase più perturbata di tutto il peggioramento di questi giorni è iniziata dalle ore serali di ieri, è proseguita per gran parte della notte ed è ancora in atto, con rovesci e temporali intensi e fasi di autentico nubifragio. Soltanto tra la notte e la prima mattina sono caduti 72mm di pioggia a Buccinasco, 71mm a Milano Cadorna, 66mm a Corsico, 65mm a Milano Arbe e ...

Foggia - incidente stradale sulla provinciale 141 : morti marito e moglie : Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, sabato 19 ottobre, sulla strada provinciale 141 che collega le cittadine Foggiane di Manfredonia e Zapponeta. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, due auto, una Range Rover e una Lancia Lybra, si sono improvvisamente scontrate violentemente. Nell'impatto la Range Rover è uscita fuori strada, mentre per le persone a bordo dell'altra vettura non c'è stato nulla da fare, ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : tensioni sulla legge di bilancio - 19 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. tensioni sulla legge di bilancio, Catalogna scioperi generali, grave incidente per un minore., 19 ottobre 2019,

Quello che c’è da sapere sulla prima passeggiata spaziale tutta al femminile di oggi : A sinistra Christina Koch, a destra Jessica Meir (foto: Nasa) “Non capita spesso di vedere casa mia dall’esterno”, scrive su Twitter Christina Koch, astronauta della Nasa. La casa di cui scrive è la Stazione spaziale internazionale (Iss) da dove uscirà con Jessica Meir, altra astronauta Nasa, per la prima passeggiata spaziale tutta femminile, domani alle 13.50, ora italiana. Accompagnerà l’operazione, la diretta del canale tv dell’agenzia ...

La verità sulla preghiera di Don Davide Carrara oggi 17 ottobre su Facebook e WhatsApp : Emergono alcune interessanti indicazioni a proposito di una catena che sta girando tantissimo da alcune ore a questa parte su Facebook e WhatsApp, con un riferimento specifico alla cosiddetta preghiera di Don Davide Carrara. Come stanno le cose realmente? Secondo quanto ho avuto modo di raccogliere, la situazione non dovrebbe presentare grosse differenze rispetto a quanto riportato a fine estate su OptiMagazine in merito alla pioggia in ...

"Maggioranza compatta". Giuseppe Conte esclude conflitti sulla manovra. Cdm oggi o domani : Tutto procede senza conflitti, “il clima di lavoro è buono, la maggioranza è compatta”. Parola di Giuseppe Conte, in visita ad Avellino, dopo un vertice notturno che, a quanto si apprende, non ha sciolto diversi noti aperti sulla manovra. “Se ce la facciamo ci sarà il Cdm stasera, se no domani”.Contemporaneamente fonti di Palazzo Chigi smentiscono ricostruzioni di stampa sull’irritazione di ...

Asgard’s Wrath da oggi disponibile sulla piattaforma Rift : È finalmente arrivata l’ultima fatica di Sanzaru Games e Oculus Studios. Indossando il proprio Oculus Rift S, ci si troverà immersi in un paesaggio fantastico, mai visto prima. Pronti via e comparirà Tyr, il Dio della guerra della mitologia norrena, che emergendo dall’acqua sovrasterà i giocatori nella loro forma mortale lasciandoli impietriti. Questo è davvero un gioco in cui ...

Giornata di formazione sulla violenza di genere oggi a Ragusa : “La violenza sessuale e di genere nel contesto migratorio: comprenderla per fronteggiarla" è il tema di un corso di formazione organizzato a Ragusa

Gigliola Cinquetti oggi : curiosità e chicche sulla cantante veronese : Gigliola Cinquetti oggi: carriera e curiosità sull’artista veronese Gigliola Cinquetti (1947, Verona) è un’artista eclettica, capace di destreggiarsi in ambito musicale, televisivo e cinematografico. Tra i suoi vanti spicca quello di essere stata la più giovane vincitrice del Festival di Sanremo, trionfando nel 1964 in coppia con Patricia Carli con la canzone Non ho l’età. […] L'articolo Gigliola Cinquetti oggi: curiosità ...

Ad Astra - Brad Pitt da oggi al cinema/ Foto sulla luna e voce in loop : le curiosità : Ad Astra arriva in sala: da oggi, giovedì 26 settembre 2019, al cinema lo sci-fi con Brad Pitt: ecco tutte le curiosità sulla pellicola.