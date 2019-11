Da migliore amica a fidanzata del sex symbol più amato dalle donne | la coppia esce allo

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 2 novembre 2019) Non è stato un colpo di fulmine quello tra Keanu Reeves e la sua nuovaAlexandra Grant, perché lei è sua partner professionale da un bel pezzo. Lui, 55 anni, è uno degli attori più amati di Hollywood e non soltanto per le sue doti artistiche. Alexandra Grant è un’artista americana di 46 anni ed è sempre stata indicata come ladi Keanu Reeves. Non solo: insieme hanno fondato una casa editrice specializzata in libri d’arte e hanno collaborato per due volumi, pubblicati nel 2011 e nel 2016, di cui Alexandra Grant è stata illustratrice e Keanu uno degli autori. Pochi giorni fa sono stati fotografati insieme all’uscita di un ristorante giapponese a Los Angeles e gli scatti, pubblicati dal Daily Mail, hanno generato parecchie chiacchiere.Della vita privata di Alexandra si sa ben poco, infatti è diventata ...

