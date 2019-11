Crozza | il monologo e il messaggio al governo | “Tutto quello che serve è impopolare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) Maurizioneldi apertura di Fratelli Di– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – fa un’analisi dell’odierna situazione politica alla luce dei risultati delle Regionali in Umbria. E manda una Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte: “Lo sanno benissimo anche loro contro il populismo di Salvini non possono farci niente. E allora io la butto lì… ma perché non fate di tutto per perderle? È evidente che siete lì, teoricamente fino al 2023 solo per una botta di culo, ma avete tre anni. Divertitevi. Tanto il paese già vi detesta e quindi non vi giocate nessuna reputazione. Tuttodi cui ha bisogno questo paese è, fatevi odiare per un buon motivo e fate di questo Paese un Paese onesto, normale ed equo” L'articolo, ile ilal: “Tuttoche ...

