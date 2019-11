Cristiano Ronaldo avrebbe tradito Georgina?

Le accuse shock della madre di Cristiano Ronaldo : “c’è una mafia nel calcio” : Le pesanti accuse della madre di Cristiano Ronaldo: Dolores Aveiro durissima La famiglia Ronaldo è famosa per la sua estrema sincerità: CR7, così come sua madre Dolores, non si è mai nascosto, rivelando sempre con sincerità il suo parere, a volte creando polemiche e discussioni. A far discutere adesso sono le dichiarazioni shock di Dolores Aveiro, madre dell’attaccante portoghese: “c’è una mafia nel calcio, è la parola ...

La mamma di Cristiano Ronaldo : “Nel calcio c’è la mafia” : La madre di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ha difeso il figlio con alcune dichiarazioni, riportate da Abola, in cui ha parlato della “mafia del calcio” e delle ingiustizie ricevute da CR7. «C’è la mafia nel calcio, è la parola più indicata. Se si guarda a quello che è successo, vediamo che si tratta di una mafia. Se fosse spagnolo o inglese non avrebbero fatto quello che hanno fatto, ma dato che sono portoghese e di Madeira ...

“Cristiano Ronaldo tradisce Georgina con una modella” : Il campione della Juventus Cristiano Ronaldo ha un altro amore segreto, oltre alla compagna Georgina Rodriguez. È quanto sostiene il settimanale “Oggi”, secondo cui l’attaccante avrebbe perso la testa per una misteriosa e bellissima ragazza. “Possibile che Cristiano Ronaldo, 34, riesca ad avere occhi anche per altre donne nonostante stia con la bella Georgina Rodriguez, 25? – scrive Alberto Dandolo – Eppure, si sussurra che si ...

Cristiano Ronaldo erede di Louganis : il tuffo che in Italia diventa rigore : Cristiano Ronaldo erede di Louganis: il tuffo che in Italia diventa rigore. Il riferimento di Cristiano Ronaldo è Greg Louganis l’americano che successe a Klaus Di Biasi, il vincitore di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles e Seul. Appena due ore dopo lo scempio del San Paolo, con l’arbitro Giacomelli e Banti al Var che hanno negato un rigore clamoroso su Llorente, a Torino (Juventus-Genoa) la squadra di Sarri ...

Highlights Juventus-Genoa 2-1 : video - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo la decide su rigore al 97’ : Partita decisamente tesa quella all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Genoa. I bianconeri vincono e soffrono contro i rossoblu 2-1, grazie alle marcature di Leonardo Bonucci al 36′ e alla realizzazione su calcio di rigore del portoghese Cristiano Ronaldo al 97‘. Rete del momentaneo pareggio genoano firmato da Christian Kouame al 40’. Una partita particolarmente nervosa, con ben tre espulsioni: cartellini rossi per ...

Cristiano Ronaldo al posto di Llorente - sarebbe stato rigore tutta la vita. Le parole di Ancelotti non cadano nel vuoto : Mercoledì 30 ottobre 2019 chiarisce una volte per tutte quel che tutti sanno e hanno sempre saputo. Il campionato italiano è un campionato in cui la legge non è uguale per tutti. Così come non è uguale il peso politico e mediatico dei club. Al Napoli viene negato un rigore su Fernando Llorente. Ci sono le immagini. Adani in telecronaca Sky dice che è rigore netto. È rigore netto. Il braccio di Llorente non c’entra niente, Llorente guarda ...

Juventus - fantasia cercasi. Senza Cristiano Ronaldo si fa dura anche contro il Genoa : e l’assenza più pesante è quella di Higuain : La Juventus vince di misura, nel recupero, contro il Genoa grazie a Cristiano Ronaldo: il portoghese rimedia ad una partita opaca, ma Senza di lui i bianconeri mancano di qualità e fantasia. Si sente l’asSenza di Higuain Cristiano Ronaldo, a tempo scaduto. Il guizzo del fuoriclasse, l’ultimo ad arrendersi, decisivo non per caso. CR7 regala tre punti pesantissimi alla Juventus procurandosi il calcio di rigore che poi trasforma a ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Cristiano Ronaldo regala la vetta alla Juventus - poker delle romane : La decima giornata della Serie A di Calcio vede il successo per 2-1 della Juventus sul Genoa, con i bianconeri che mantengono la vetta della classifica grazie al rigore realizzato da Cristiano Ronaldo al minuto 95. poker delle romane: la Roma regola per 4-0 l’Udinese in trasferta, mentre la Lazio con identico punteggio si libera del Torino. Continua la favola del Cagliari, al quinto posto con 18 punti dopo il successo per 3-2 sul Bologna, ...

Lilli Gruber su Cristiano Ronaldo di lui mi piace tutto : La conduttrice tv Lilli Gruber è stata ospite del programma radiofonico “Un Giorno da Pecora”,e ha risposto alle domande dei conduttori su di diversi argomenti, da Feltri a Salvini, dagli spinelli alla sua passione per Cristiano Ronaldo. Matteo Salvini dopo qualche screzio con lei aveva assicurato che le avrebbe mandato delle rose. Lo ha fatto? “No, non mi ha mai mandato nulla. Sarebbe stato galante. Certo se le sue promesse politiche sono ...

Lilly Gruber Cristiano Ronaldo è il mio uomo ideale : Lilli Gruber ospite del programma “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, ha risposto alle domande dei conduttori su di diversi argomenti, da Feltri a Salvini, dagli spinelli alla sua passione per Cristiano Ronaldo. Matteo Salvini dopo qualche screzio con lei aveva assicurato che le avrebbe mandato delle rose. Lo ha fatto? “No, non mi ha mai mandato nulla. Sarebbe stato galante. Certo se le sue promesse politiche sono tutte così farlocche come ...

Cristiano Ronaldo ha un altro impegno : salvare la terra. Ora è un supereroe : Cristiano Ronaldo supereroe. Oltre che essere considerato il calciatore più forte attualmente in attività Cristiano Ronaldo è a tutti gli effetti un’azienda. Le attività imprenditoriali avviate dall’attuale giocatore della Juventus variano dalle palestre, agli alberghi, all’università, fino ad arrivare ad una clinica per trapianto di capelli. E adesso CR7 diventa anche un supereroe dei fumetti o meglio di una graphic novel. ‘Striker ...

Lilli Gruber e quella passione per Cristiano Ronaldo : Di lui mi piace tutto : Giornalista e conduttrice su La7, Lilli Gruber ha ammesso di avere una passione per gli uomini muscolosi e, in particolar modo, per uno degli sportivi più ambiti dalle donne di tutto il mondo: Cristiano Ronaldo. Ospite della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, la Gruber non ha esitato a descrivere il suo uomo ideale che, come specificato, deve essere molto lontano dal tipo troppo magro e spigoloso. “Se vedessi a torso nudo Cristiano ...

Cristiano Ronaldo come Cornelius e peggio di Mancosu : che succede a CR7? : Giornata di riposo per Cristiano Ronaldo, il portoghese non è sceso in campo nella 9^ giornata del campionato di Serie A, apparentemente la Juventus ha risentito dell’assenza di CR7 considerando il pareggio contro il Lecce ma in realtà i bianconeri hanno peccato solo dal punto di vista realizzativo, la squadra di Sarri ha dominato in lungo ed in largo e non è riuscita a conquistare i tre punti solo per imprecisione e di certo non per ...

Lilli Gruber senza freni : "Il mio uomo ideale? Cristiano Ronaldo - con quel 'lato b'..." : Ospite di 'Un Giorno da Pecora', la conduttrice si è lasciata andare ad insolite confessioni, dalle polemiche con Feltri e...