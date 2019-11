Cresce nel mondo la pesca sostenibile | 15% rispetta il mare | Italia quinta per fatturato

Cresce il mercato dei tablet nel Q3 2019 - con sempre il solito leader : Il mercato dei tablet nel Q3 2019 è cresciuto rispetto allo scorso anno, con Apple che resta leader del settore mentre Samsung e Huawei perdono terreno. L'articolo Cresce il mercato dei tablet nel Q3 2019, con sempre il solito leader proviene da TuttoAndroid.

Pakistan - incendio su un treno passeggeri nella provincia del Punjab : 67 morti. “Numero delle vittime sta Crescendo rapidamente” : Almeno 67 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato su un treno passeggeri in viaggio tra Karachi e Rawalpindi, in Pakistan, vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia del Punjab. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è stato causato dall’esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo. Il primo ministro Imran Khan ha ...

Samsung anticipa il nuovo Galaxy Fold e Cresce nell’intelligenza artificiale : Presentato alla conferenza degli sviluppatori di San Jose. Le fattezze del nuovo “Fold” ricordano quelle di un telefono a conchiglia.

Buchmesse : Cresce l’export del libro italiano - +9% nel 2018 : Dopo quasi otto anni è aumentato anche il numero di copie vendute: + 4%. Franco Levi: «Sull’export risultati straordinari, ma possiamo migliorare ancora». La rassegna è stata inaugurata dal Nobel per la Letteratura, Olga Tokarczuk

Nel MoVimento 5 Stelle Cresce la fronda canti-Di Maio : Una bomba pronta ad esplodere da un momento all’altro. Tensioni e mal di pancia che scuotono il MoVimento 5 Stelle e che hanno assunto un crescendo a seguito delle numerose sconfitte elettorali, prima alle varie Regionali e poi alle Europee di fine maggio. Uno scenario che vede sul banco degli imputati il principale indiziato, Luigi Di Maio, oramai già da tempo nel mirino della base grillina. E non solo, perché a chiedere la testa del capo ...

Karate - Premier League Mosca 2019 : Italia in finale nel kata a squadre maschile. Bottaro - Busà e Crescenzo in lotta per il terzo posto : Avvio positivo per gli azzurri nella Premier League di Karate a Mosca (Russia). Il risultato più importante arriva nel kata a squadre maschile dove l’Italia vola in finale. Il terzetto formato da Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia con una grande prestazione raggiunge l’atto conclusivo del torneo, dove domenica lotterà per la vittoria contro la Turchia. Gli azzurri hanno realizzato il quarto punteggio nel primo round (20.98), ma ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 2 ottobre - fantastica Yaimé Perez nel disco femminile. Cresce l’attesa per Davide Re e Ayomide Folorunso. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Il bielorusso Vitaliy Zhuk prende la testa della gara di getto del peso maschile del decathlon con 15.13. 17.57 Sale di LIVEllo la gara di salto in alto dell’eptathlon, con sole due atlete che per il momento hanno superato quota 1.80 si tratta della finlandese Maria Hutington e dell’olandese Nadine Broersen. 17.54 In pista le atlete dei 5000 metri femminili, le più attese ...

Sondaggi politici - Italia Viva di Renzi (4 - 3%) è il partito che Cresce di più nell’ultima settimana : Il Sondaggio realizzato da Monitor Italia, frutto della collaborazione tra Agenzia Dire e l'istituto Tecnè, mostra come il partito di Renzi, Italia Viva, sia quello che è cresciuto di più negli ultimi sette giorni: +0,7%. Mentre la Lega è il partito che ha perso di più: -1% rispetto al 20 settembre.Continua a leggere

“Mio figlio Cresce bene?” : le linee guida e i campanelli d’allarme da non sottovalutare : Peso, altezza e sviluppo puberale sono i parametri di riferimento per valutare la crescita regolare di un bambino: ne...

M5S Lazio in assemblea regionale il 28 settembre : per essere attivi - Crescere nel confronto - continuare a tenere accese le idee : Roma – “Non basta osservare quello che il MoVimento fa o non fa. Se uno ci crede deve diventare attivo, altrimenti perderemo, altrimenti è inutile votarci”. Questo era Gianroberto Casaleggio e questo è ancora lo spirito con cui come M5S ci rivediamo, anche quest’anno, in assemblea regionale. Il prossimo sabato 28 settembre, presso l’Hotel Sheraton Parco de’ Medici a Roma, ci sarà l’occasione di confrontarci, raccogliere le idee, misurarci ...

Watchmen - nel nuovo trailer della serie tv Cresce la minaccia : https://www.youtube.com/watch?v=UEVlbdnmnOg Ci si avvicina alla data del 20 ottobre, quando su Hbo e in contemporanea anche in Italia su Sky Atlantic, debutterà la serie tv di Watchmen. L’adattamento seriale dei fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons curato da Damon Lindelof sarà ambientato nello stesso universo narrato delle storie originali, senza però esserne un rifacimento. Nel nuovo trailer diffuso durante la notte degli Emmy vediamo ...

Gantz gela Bibi : "Sarò io il nuovo premier. Tu hai perso le elezioni". E nel Likud Cresce la fronda anti-Netanyahu : Il “Re” è costretto a cedere lo “scettro”. E a provare di restare comunque al tavolo governativo. Ormai per Benjamin “Bibi” Netanyahu il dopo-voto assomiglia sempre più a una lotta per la sopravvivenza. Chi gli è rimasto fedele racconta ad HuffPost di un uomo che vive il momento più difficile, drammatico della sua interminabile stagione politica: “Sa di giocarsi tutto in ...

Lavoro - nel secondo trimestre occupazione Cresce ma economia ristagna : Lavoro, nel secondo trimestre si osserva un aumento dell'occupazione sia rispetto al trimestre precedente sia su base annua.

Ismea - Cresce la spesa alimentare nel I semestre - traino vini e spumanti : Roma, 13 set. (AdnKronos) – Dopo un 2018 chiuso con un deciso rallentamento del trend di crescita, la spesa delle famiglie per i prodotti alimentari ha ripreso a crescere e a ritmi più elevati. Le elaborazioni Ismea sui dati Nielsen indicano, nella prima metà dell’anno in corso, un incremento complessivo della spesa del +1,1% rispetto all’analogo periodo del 2018. In termini assoluti, sottolinea l’Ismea, le famiglie ...