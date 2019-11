Cosa intendeva dire il Papa con il messaggio sulla cultura negativa della morte 

Fonte : agi

(Di sabato 2 novembre 2019) La morte per comprendere la vita.Francesco, nella solennità di tutti i Santi riprende la sua riflessionemorte rivolta ieri in un videoai giovani di Scholas Occurrentes riuniti in Messico, per mettere in guardia sui messaggi veicolati con leggerezza sull'argomento. "In questi giorni, in cui, purtroppo, circolano anche messaggi dimorte e sui morti, invito a non trascurare, se possibile, una visita e una preghiera al cimitero. Sarà un atto di fede", ha detto Francesco subito dopo l'Angelus ringraziando quanti, nelle parrocchie e nelle comunità promuovano iniziative di preghiera per celebrare i Santi e commemorare i defunti, "due feste cristiane", ha sottolineato, che "ci ricordano il legame che c'è tra la Chiesaterra e quella del cielo, tra noi e i nostri cari che sono passati all'altra vita". "Ilsi rende conto che viviamo in una ...

